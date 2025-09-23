Vừa về đại lý bản đời mới của xe ga Honda đẹp như Vespa: 1 lít xăng đi 45km, có phanh "chống" đường trơn

Mới đây, một đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối xe máy tại Việt Nam đã thông báo đưa về nước phiên bản đời mới của mẫu xe tay ga Honda Stylo 160. Phiên bản đời mới về cơ bản không thay đổi ở mặt kỹ thuật, chỉ bổ sung thêm màu Royal Matte Blue (Xanh dương mờ hoàng gia).

Theo giới thiệu, Honda Stylo 160 được đơn vị này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Mẫu xe này được thiết kế với kiểu dáng và phong cách gợi nhớ tới các mẫu xe tay ga châu Âu; Honda cũng định vị mẫu xe này ở phân khúc cao cấp.

Honda Stylo 160 phiên bản đời mới bổ sung màu Royal Matte Blue.

Ở phiên bản đời trước, đơn vị nhập khẩu báo giá của xe dao động từ 69,9 triệu đồng đến 76 triệu đồng - tùy phiên bản. Với phiên bản đời mới, đơn vị này chưa công bố mức giá cụ thể, song có thể sẽ không quá chênh lệch.

Với việc bổ sung một phiên bản màu mới là Royal Matte Blue, Honda Stylo 160 vẫn giữ nguyên 6 phiên bản màu trước đó, gồm Royal Matte Black (đen nhám hoàng gia), Royal Grene (xanh lục hoàng gia), Royal Matte White (trắng ngọc trai hoàng gia), Glam Black (đen bóng), Glam Beige (be bóng), và Glam Red (đỏ bóng).

Ảnh thật Honda Stylo bản đời mới tại Việt Nam. Ảnh: Minh Long Moto

Ngoài bộ màu sắc đậm tính thời trang và cá tính, thiết kế của Honda Stylo 160 cũng là điểm nhấn khó bỏ qua. Trong khi yếm xe mang một chút phong cách châu Âu, Honda đã phá cách với cụm chi tiết nằm ngang gồm đèn, khe gió giả. Cụm chi tiết này đồng bộ với phong cách thiết kế đèn hậu đặt theo chiều ngang, mang đến thiết kế liền mạch, đồng nhất.

Ở cụm đèn pha, có thể thấy rằng Honda tạo hình lục lăng bo tròn. Trong khi hình lục lăng với các cạnh sắc nhọn mang đến vẻ thể thao, các nét bo tròn khiến thiết kế mềm mại hơn, đồng thời gợi nhớ đến kiểu đèn tròn cổ điển.

Sườn xe cũng có một chi tiết được xem là nét phá cách, đó là chi tiết nối liền từ sàn để chân, tạo hình giả khe hút gió. Tuy nhiên, nếu nhìn từ bên hông, có thể thấy ý đồ rõ hơn của nhà thiết kế, đó là làm đối trọng với baga sau, khiến xe trông cân đối hơn.

Ảnh: Minh Long Moto

Honda Stylo 160 được bán với hai phiên bản, khác nhau cơ bản ở màu sắc và trang bị an toàn. Phiên bản cao cấp hơn đều có màu sơn nhám và trang bị phanh ABS ở bánh trước, phiên bản thông thường có màu sơn bóng và chỉ có phanh CBS.

Phiên bản Royal Matte Blue có màu nhám, cũng nằm trong nhóm cao cấp hơn, được trang bị phanh ABS.

Phanh CBS có tên đầy đủ là Combined Brake System, là hệ thống phanh phân phối lực đến cả bánh trước và bánh sau; phanh ABS là Anti-lock Braking System, là hệ thống chống hiện tượng bánh xe bị khóa cứng do lực phanh quá mạnh. Phanh ABS đặc biệt hữu dụng khi di chuyển trên các đoạn đường trơn trượt, như khi trời mưa hay trên đường có đá dăm, sỏi cát vụn.

Ảnh: Minh Long Moto

Đúng như tên gọi, Honda Stylo sử dụng động cơ có dung tích khoảng 160 cc, cho công suất 15,5 mã lực và mô men xoắn 13,8 Nm. Điều thú vị là các thông số khác của động cơ như tỷ số nén, đường kính và hành trình piston tương tự như động cơ của Honda Vario 160 đang bán tại Việt Nam. Nếu hai mẫu xe sử dụng chung động cơ, người tiêu dùng sẽ yên tâm hơn ở phần sửa chữa.

Theo thông tin được công bố, Honda Stylo 160 có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 45km/lít xăng, tương đương khoảng 2,22L/100km. Đây là con số bình thường trong phân khúc xe tay ga phổ thông tại Việt Nam.

Dung tích cốp dưới yên chỉ 16,5 lít, khá nhỏ so với nhiều mẫu xe đang bán tại Việt Nam.

Các phiên bản của xe đều trang bị đèn LED toàn bộ, màn hình điện tử, khóa thông minh Smartkey, phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau.

Về mặt tiện nghi, Honda Stylo 160 có cốp chứa đồ chính dưới yên có dung tích 16,5 lít - tương đối nhỏ so với các mẫu xe tay ga khác cùng của Honda đang bán chính hãng tại Việt Nam. Bù lại, Honda Stylo 160 có 2 hộc để đồ phía trước, gồm một hộc nhỏ ở bên trái và một hộc lớn có nắp đậy nằm ở gần sàn xe, tích hợp cổng sạc điện thoại.

Song, xe có một chi tiết có thể hơi bất tiện là bình xăng nằm dưới yên; khi đổ xăng cần mở nắp yên. Bình xăng này dường như cũng khiến cốp xe nhỏ hơn.

Một điều thú vị là do quy định tại Indonesia yêu cầu xe máy phải có biển số ở phía trước, các xe nhập từ Indonesia về Việt Nam cũng được trang bị giá gắn biển số. Hiện không rõ đơn vị phân phối có hỗ trợ tháo bộ phận này hay không.