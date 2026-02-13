Vừa tuyên bố sẽ tự túc lương thực, khách ruột của gạo Việt lên kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu, 1 triệu tấn sẽ xuất đi những đâu?

Ảnh minh họa

Indonesia đang lên kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu gạo trong năm 2026, với trọng tâm là thị trường Đông Nam Á, sau khi tuyên bố đạt mục tiêu tự túc lương thực.

Giám đốc điều hành Tổng công ty Cơ quan Quản lý Vận tải (Perum Bulog), ông Ahmad Rizal Ramdhani, cho biết Bulog được giao nhiệm vụ xuất khẩu khoảng 1 triệu tấn gạo trong năm nay nhằm mở rộng thị trường thực phẩm quốc gia và củng cố vị thế của Indonesia trong thương mại khu vực.

Theo ông Rizal, các thị trường mục tiêu trước mắt là các quốc gia láng giềng trong khu vực như Malaysia, Timor Leste và Papua New Guinea. Việc lựa chọn các điểm đến này dựa trên yếu tố gần gũi về địa lý cũng như nhu cầu nhập khẩu gạo có thể được đáp ứng thông qua hợp tác thương mại song phương.

Phát biểu được hãng tin Antara dẫn lại ngày 8/2/2026, ông Rizal cho biết Bulog đã phối hợp với các tùy viên thương mại tại các nước nhập khẩu, đồng thời thiết lập liên lạc với các tùy viên quân sự nhằm hỗ trợ công tác ngoại giao và tạo thuận lợi cho quá trình phân phối xuất khẩu.

Bên cạnh kế hoạch xuất khẩu sang các nước láng giềng, Bulog cũng được giao nhiệm vụ chuẩn bị nguồn cung gạo phục vụ người hành hương Hajj của Indonesia trong mùa Hajj năm 2026. Theo đó, khoảng 4.000 tấn gạo dự kiến sẽ được xuất khẩu sang Ả Rập Xê Út để đáp ứng nhu cầu của người hành hương Indonesia, vốn quen sử dụng gạo làm lương thực chính.

Ông Rizal cho biết Bulog đã nhận chỉ đạo phối hợp ngay với Bộ Hành hương và Bộ Thương mại để triển khai kế hoạch này. Lịch trình cung ứng cụ thể sẽ được thống nhất sau cuộc họp phối hợp hạn chế (Rakortas), dự kiến diễn ra ngày 9/2. Mục tiêu là hoàn tất công tác hậu cần và triển khai giao hàng trong thời gian tới, nhiều khả năng vào khoảng tháng 3/2026.

Lãnh đạo Bulog bày tỏ tin tưởng các mục tiêu xuất khẩu sẽ được thực hiện đúng kế hoạch nhờ sự phối hợp giữa các bộ, ngành và sự hỗ trợ từ các đối tác liên quan.

Động thái đẩy mạnh xuất khẩu gạo của Indonesia diễn ra trong bối cảnh nước này khẳng định đã đạt được khả năng tự chủ nguồn cung trong nước, mở ra dư địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng lương thực khu vực. Chính quyền Indonesia cho biết sẽ duy trì mức nhập khẩu gạo và ngô bằng 0 ít nhất đến năm 2026, đồng thời chuyển hướng nguồn lực sang các mặt hàng nông sản khác mà quốc gia này vẫn còn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, bao gồm đậu nành, lúa mì và đường trắng. Đây là những lĩnh vực mà khả năng tự cung tự cấp hoàn toàn vẫn chưa đạt được và tiếp tục tạo áp lực lên cán cân thương mại.

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Indonesia, tổng sản lượng lúa gạo trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 12/2025 dự kiến đạt 34,77 triệu tấn, tăng 13,54% so với năm trước. Mức tăng mạnh này phản ánh một vụ mùa kỷ lục, nhờ sự kết hợp của các chính sách hỗ trợ nông dân, mở rộng diện tích canh tác và cải thiện năng lực sản xuất.