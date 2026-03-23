HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vừa từ chối cho máy bay Mỹ đi qua không phận để tấn công Iran, một nước châu Âu tiếp tục cấm xuất khẩu vũ khí sang Washington

Y Vân |

Quyết định được đưa ra dựa trên cam kết trung lập của quốc gia châu Âu này.

Thụy sĩ cấm xuất khẩu vũ khí sang Mỹ vì xung đột tại Iran năm 2026 - Ảnh 1.

Thụy Sĩ quyết định không cho phép xuất khẩu vũ khí sang Mỹ chừng nào Washington còn can thiệp vào chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Iran.

Cuối tuần trước, chính phủ Thụy Sĩ tuyên bố sẽ không cấp giấy phép mới cho việc xuất khẩu vật liệu quân sự sang các nước tham gia vào cuộc xung đột. Động thái này thể hiện cam kết trung lập của Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ cho biết nước này chưa cấp thêm giấy phép xuất khẩu vũ khí nào sang Mỹ kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2. Các giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Mỹ hiện có vẫn có thể tiếp tục được sử dụng vì chúng không liên quan “đến cuộc chiến hiện tại”. Nhưng cơ quan chức năng sẽ xem xét lại nếu các giấy phép này đi ngược với lập trường trung lập của Thụy Sĩ, nước này cho biết.

Việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng và quân sự khác, cũng như các mặt hàng khác bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt đối với Iran, cũng sẽ được xem xét kỹ lưỡng, thông báo cho biết thêm.

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết nước này đã không cấp giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Israel hoặc Iran trong nhiều năm qua.

Thông báo này được đưa ra khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại đã bước sang tuần thứ 4. Xung đột làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo trên khắp khu vực Trung Đông và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Động thái này cũng diễn ra sau khi chính phủ Thụy Sĩ quyết định đóng cửa không phận đối với các chuyến bay quân sự của Mỹ có liên quan trực tiếp đến cuộc chiến tại Iran.

Trước đó, nước này cho biết đã từ chối 2 yêu cầu của Mỹ để bay qua không phận nước này do liên quan đến xung đột ở Iran.

Theo số liệu của chính phủ, năm 2025, Mỹ là nước nhập khẩu vũ khí Thụy Sĩ lớn thứ 2, với giá trị nhập khẩu đạt 119 triệu USD.

Theo Reuters, Al Jazeera﻿

Tags

Iran

Thụy Sĩ cấm xuất khẩu vũ khí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại