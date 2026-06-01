Vừa thấy vợ, cụ ông 87 tuổi bật khóc nức nở, lý do khiến cả triệu người xúc động

Hương Trà (T/H)
|

Khoảnh khắc xúc động giữa đôi vợ chồng cao tuổi được chính cháu nội của ông bà ghi lại, chia sẻ lên mạng xã hội.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một cụ ông bật khóc khi gặp lại vợ sau thời gian bà nằm viện đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội những ngày gần đây. Đoạn clip đã thu hút hơn triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận xúc động. Trong clip, cụ ông tóc bạc trắng, bước đi chậm chạp tiến vào phòng. Ngay khi nhìn thấy người vợ vừa xuất viện trở về nhà, ông nghẹn ngào bật khóc, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh và không giấu được sự xúc động khiến nhiều người xem cũng rơi nước mắt.

Khoảnh khắc khiến cả triệu người xúc động.

Khoảnh khắc vô cùng đặc biệt này do chính anh Vũ Văn Quân (28 tuổi, quê ở xã Xuân Trúc, Hưng Yên) - cháu nội của ông bà ghi lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Chia sẻ câu chuyện của ông bà mình trên Thanh Niên, anh Quân cho biết ông nội của anh tên là Vũ Văn Hà (87 tuổi) và bà nội là Đặng Thị Đỏ (86 tuổi).

Ông bà nên duyên vợ chồng cách đây 65 năm, có 4 người con (3 trai, 1 gái). Ông bà hiện đang ở với bố mẹ anh Quân. Ngày thường, cũng như bao cặp vợ chồng khác thì ông bà cũng có lúc cự cãi vì những chuyện vụn vặt. Cụ bà là người chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho ông.

Liên quan đến khoảnh khắc khiến cả triệu người xúc động, thông tin trên Tri Thức - Znews, anh Quân cho biết, bà dậy đi vệ sinh ban đêm nhưng ngồi hụt nên bị gãy xương ở đùi. Gia đình đưa bà đi bệnh viện điều trị, sau khoảng 2 tuần bà được về nhà dưỡng bệnh và chờ thời gian để xương lành lại.

Câu chuyện của ông bà đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Không cần những điều lớn lao, chính sự quan tâm chân thành và tình nghĩa vợ chồng bền bỉ qua hàng chục năm mới là điều khiến người xem xúc động. Khoảnh khắc ấy lan tỏa thông điệp đẹp về sự thủy chung, về giá trị của gia đình và nhắc mỗi người biết trân trọng hơn những người thân yêu đang đồng hành bên mình mỗi ngày.

