Xác minh thêm vi phạm của người xưng thầy dạy lái xe hỏi CSGT 'em biết anh không'

Sau khi đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội được khoảng 20 phút thì người này đã chủ động xoá bỏ do phải nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Theo đó vào ngày 29/5, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip kèm bài viết với nội dung: “Anh là K.C.T, em có biết anh không? Sau ra đường cứ nhận là em của anh T. có khi lại hay. Nhưng không biết nội dung này sai hay đúng nhỉ?”.

Nội dung clip cho thấy K.C.T - thầy dạy lái xe nổi tiếng trên mạng xã hội, hướng dẫn học viên học lái xe đi vào làn đường trong cùng phía bên phải, đoạn thuộc Quốc lộ 1B rẽ vào đường Trần Danh Tuyên (hướng cầu Phù Đổng đi cầu Thanh Trì), thuộc phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Khi được một chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) dừng phương tiện để kiểm tra và yêu cầu xuống xe làm việc, anh T. cho xe dừng ngay giữa đường để tranh cãi với lực lượng chức năng. Người dạy lái xe có lời nói thể hiện việc không chấp hành và tiếp tục cho học viên di chuyển.

Đoạn clip được chính người xưng là thầy dạy lái xe chia sẻ lên mạng xã hội.

Sáng 31/5, Đội CSGT đường bộ số 5 đã mời chủ xe mang BKS 30B-170.XX là ông K.C.T. (SN 1978, trú tại Hà Nội) lên làm việc. Ông T. cho biết, vào khoảng 15h55 ngày 29/5, ông sử dụng ô tô cá nhân để hỗ trợ, bổ túc kỹ năng lái xe cho anh L.T.G. (SN 1984, trú tại TPHCM).

Khi bị CSGT dừng xe để xử lý vi phạm, ông T. đã có những phát ngôn không đúng chuẩn mực và trích xuất clip đăng tải lên trang cá nhân. Tuy nhiên, sau khoảng 20 phút đăng tải, ông T. đã xóa clip do phải nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Đến ngày 30/5, nhận thức được hành vi của mình là chưa chuẩn mực, ông T. đã làm video đăng tải trên trang cá nhân để xin lỗi, đồng thời tuyên truyền, vận động mọi người chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và ứng xử văn minh.

Hiện Đội CSGT đường bộ số 5 tiếp tục xác minh, làm rõ việc ông T. có vi phạm quy định về tuyển sinh, đào tạo lái xe hay không. Đồng thời, đơn vị cũng xác minh, xem xét xử lý hành vi "đi sai làn đường" và các vi phạm khác (nếu có) của anh G.

