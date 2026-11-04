Vừa sinh con, chồng đã phải đi công tác, tôi thuê người chăm ở cữ 10 triệu/tháng, nhưng chỉ sau vài ngày đã sợ "hết hồn"

Đây là lần đầu làm mẹ, tôi còn nhiều bỡ ngỡ.

Tôi vừa sinh con được vài ngày thì chồng nhận được thông báo phải đi công tác đột xuất trong thời gian dài. Ban đầu anh cũng định xin hoãn, nhưng vì đây là chuyến công tác quan trọng liên quan đến thăng tiến nên cuối cùng vẫn phải đi. Nhìn tôi còn yếu, đi lại khó khăn, con thì quá nhỏ, anh rất lo lắng nên hai vợ chồng bàn nhau thuê người đến chăm sóc ở cữ và phụ giúp việc nhà.

Nhà tôi không có ông bà ở gần. Mẹ đẻ tôi còn phải chăm bố đang bệnh, mẹ chồng thì sức khỏe không tốt, không thể lên ở cùng lâu dài. Vì vậy, chúng tôi quyết định tìm người có kinh nghiệm chăm sản phụ và trẻ sơ sinh. Chồng tôi nói cứ thuê người tử tế, trả công xứng đáng để tôi được nghỉ ngơi, không phải lo nghĩ quá nhiều. Hai vợ chồng thống nhất mức lương 10 triệu đồng/tháng, thuê trong 3 tháng, tổng cộng 30 triệu đồng. Chúng tôi nghĩ đây là khoản tiền đáng bỏ ra để tôi có thời gian hồi phục sau sinh và con được chăm sóc chu đáo.

Người đầu tiên được giới thiệu là một cô ngoài 50 tuổi, từng chăm nhiều sản phụ. Cô nói mình biết nấu ăn cho phụ nữ sau sinh, biết tắm bé, vệ sinh, hỗ trợ cho con bú và có thể ở lại cả ngày lẫn đêm. Nghe cô giới thiệu, tôi khá yên tâm. Tuy nhiên, khi bắt đầu làm việc, tôi mới thấy mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ.

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Cô rất nhiệt tình nhưng lại có nhiều quan niệm chăm sóc trẻ theo kinh nghiệm cũ. Cô thường xuyên nhắc tôi phải kiêng tắm, kiêng gió, ăn uống thật nhiều móng giò để có sữa, thậm chí còn khuyên không nên cho con bú quá thường xuyên vì sợ bé quen hơi mẹ. Khi tôi góp ý, cô tỏ vẻ không vui, cho rằng người trẻ bây giờ cái gì cũng lên mạng học, chẳng biết nghe kinh nghiệm của người đi trước.

Chuyện ăn uống cũng khiến tôi mệt mỏi. Tôi muốn ăn đa dạng để hồi phục sức khỏe, nhưng cô thường tự quyết định thực đơn. Việc chăm bé đôi lúc cũng không đúng như những gì hai vợ chồng đã trao đổi ban đầu. Tôi muốn nhắc nhở nhưng lại ngại, bởi chồng đi công tác, trong nhà chỉ có tôi và cô.

Điều khiến tôi áp lực hơn cả là mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng không hề nhỏ. Hai vợ chồng đã thống nhất bỏ ra 30 triệu đồng cho ba tháng chăm sóc, nên tôi rất mong nhận lại được sự yên tâm tương xứng. Nhưng nếu cô cứ tiếp tục chăm sóc kiểu này, tôi lại sợ thay người sẽ mất thời gian tìm kiếm, còn bản thân đang ở cữ cũng chẳng đủ sức xoay xở.

Tôi không muốn vì chuyện tiền bạc mà quá khắt khe với người giúp việc, nhưng cũng không thể bỏ qua những điều ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình và con. Đây là lần đầu làm mẹ, tôi còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng thật sự tôi không hài lòng với người giúp việc, tôi nên làm gì đây?