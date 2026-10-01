Chồng tặng quà 20/10 sớm, vừa mở hộp ra, vợ sững sờ với thứ bên trong

Được chồng tặng quà sớm, tôi trêu: “Năm nay anh tâm lý thế!”. Anh chỉ cười rồi bảo tôi mở ra xem.

Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn được 5 năm và có một cậu con trai hơn 3 tuổi. Trước đây, tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn khi có một gia đình đủ đầy, chồng có công việc ổn định, con trai ngoan ngoãn. Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc hôn nhân của mình sẽ có ngày kết thúc, càng không tưởng tượng được sự thật lại đến với tôi theo cách đau đớn như vậy.

Cách đây 4 ngày, chồng tôi bỗng mang về một món quà và nói tặng tôi nhân dịp 20/10. Tôi khá bất ngờ vì bình thường anh không phải người quá lãng mạn. Những dịp lễ, anh thường chỉ mua cho tôi một bó hoa hoặc đưa hai mẹ con đi ăn. Vậy nên khi thấy anh cẩn thận đưa một chiếc hộp nhỏ, tôi vui lắm. Tôi còn trêu: “Năm nay anh tâm lý thế!”. Anh chỉ cười rồi bảo tôi mở ra xem.

Bên trong là một sợi dây chuyền khá đẹp. Tôi vừa định lấy ra đeo thì nhìn thấy một tấm thiệp đặt phía dưới. Nghĩ đó là vài lời chúc dành cho vợ, tôi vui vẻ mở ra đọc. Nhưng chỉ vài dòng đầu tiên, tay tôi đã sững lại: “Linh, anh biết em thích món quà này. Mong em luôn vui và nhớ rằng anh yêu em rất nhiều… Ký tên: anh Tuấn”.

Tôi đọc đi đọc lại mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi ngồi bất động rất lâu, mắt cứ nhìn vào những dòng chữ. Trong đầu tôi lúc ấy có vô số câu hỏi. Người phụ nữ đó là ai? Tại sao chồng tôi lại viết những lời như vậy? Và tại sao tấm thiệp lại nằm trong món quà dành cho tôi?

Tôi hỏi thẳng Tuấn. Ban đầu anh im lặng, lúng túng giải thích. Nhưng sau đó, khi tôi tìm thấy một hộp quà y hệt khác trong balo của anh, bên trong có chiếc thiệp với những dòng chữ dành cho tôi thì tôi đã thực sự hiểu ra. Lúc này, Tuấn cũng thú nhận anh có người khác.

Ảnh minh họa bằng AI

Hóa ra, Tuấn đã ngoại tình. Điều trớ trêu là anh chuẩn bị hai hộp quà 20/10 giống hệt nhau, một cho tôi và một cho người phụ nữ kia. Nhưng trong lúc vội vàng, anh đã đưa nhầm hộp. Tôi nghe xong mà bật cười, một nụ cười cay đắng. Tôi không thể tin cuộc hôn nhân 5 năm của mình lại được phơi bày chỉ bởi một sự nhầm lẫn ngớ ngẩn như thế.

Nếu hôm đó anh không đưa nhầm, có lẽ tôi vẫn sống trong sự yên tâm giả tạo. Vẫn nghĩ chồng mình đi làm về muộn vì công việc, những lần bận điện thoại là chuyện bình thường, những thay đổi trong cách anh quan tâm đến tôi chỉ là do cuộc sống vợ chồng sau nhiều năm đã khác.

Tuấn xin lỗi và mong tôi cho anh một cơ hội. Anh nói mình đã sai, rằng anh vẫn thương tôi, thương con và không muốn gia đình tan vỡ. Nhưng lúc này, tôi không biết phải tin anh thêm một lần nữa như thế nào. Tôi vừa giận, vừa đau.

Tôi không ngừng nghĩ về những ngày anh nói yêu tôi nhưng trong lòng lại có một người phụ nữ khác. Không biết từ bao giờ, những điều tôi từng tin tưởng lại trở thành những câu hỏi mà tôi không thể tự trả lời. Điều khiến tôi day dứt nhất là con trai. Con mới hơn 3 tuổi, vẫn hồn nhiên gọi bố, gọi mẹ và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi sợ nếu vợ chồng chia tay, con sẽ là người chịu tổn thương. Nhưng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này, liệu tôi có thể sống bình yên?

Tôi cũng đã tự hỏi, liệu một lần ngoại tình có thể được tha thứ hay không. Nếu Tuấn thực sự hối hận, tôi có nên cho anh cơ hội để sửa sai? Hay những gì anh đã làm đã đủ để tôi buông bỏ cuộc hôn nhân này? 5 năm qua, chúng tôi không chỉ có những ngày vui. Chúng tôi cùng nhau chăm con, vun vén gia đình, trải qua những lúc khó khăn. Tôi không thể chỉ trong một ngày mà xem tất cả những điều ấy chưa từng tồn tại. Nhưng tôi cũng không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mấy ngày qua, tôi vẫn sống trong sự giằng co. Một bên là 5 năm hôn nhân, là con trai và những gì hai vợ chồng từng xây dựng. Một bên là sự phản bội khiến lòng tin của tôi gần như sụp đổ. Tôi chưa biết mình nên tha thứ hay bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. Tôi chỉ biết, chưa bao giờ tôi cảm thấy đau lòng và bất lực như lúc này. Có lẽ tôi cần thêm thời gian để bình tâm, để hiểu mình thực sự muốn gì trước khi đưa ra quyết định có thể thay đổi cuộc đời của cả 3 người.

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