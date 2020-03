Vừa ra tù, 'đạo chích' gây ra 5 vụ trộm trong một buổi chiều

Ngày 1/3, Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Lộc (39 tuổi; ngụ xã Hiếu Thuận) do hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 17/2, khi chạy xe máy trên tuyến đường thuộc xã Hiếu Thuận, Lộc phát hiện anh Lê Văn Ky (47 tuổi) đang nằm ngủ trên võng trước nhà. Thấy xung quanh không có ai khác, Lộc lẻn vào nhà lấy trộm ví tiền và bị chủ nhà phát hiện, giữ lại giao công an.

Tại cơ quan công an, Lộc thừa nhận gây ra 4 vụ trộm khác trong buổi chiều cùng ngày, lấy đi 5 chiếc điện thoại tại xã Hiếu Phụng và Hiếu Thuận.



Tên trộm này có tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Anh ta vừa chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương được vài ngày thì gây ra 5 vụ trộm trên.