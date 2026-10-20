Vừa ra khỏi tòa án sau ly hôn, tôi được bố mẹ chồng đón về, cho cả căn nhà bên cạnh: Lý do khiến người ngoài cũng phải sững sờ

Tôi nghe mà không cầm được nước mắt.

Ngày tôi bước ra khỏi tòa án sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi cứ nghĩ mình sẽ phải tự ôm con về nhà mẹ đẻ, bắt đầu lại cuộc sống với hai bàn tay trắng. Không ngờ, người đứng đợi tôi ngay trước cổng tòa lại là bố mẹ chồng cũ. Mẹ chồng vừa nhìn thấy tôi đã đỏ hoe mắt, còn bố chồng chủ động xách túi đồ của hai mẹ con, bảo tôi cứ về nhà với ông bà, đừng nghĩ đến chuyện đi đâu cả.

Tôi thực sự bối rối. Vợ chồng đã ly hôn, tôi không còn là con dâu của ông bà trên giấy tờ nữa, vậy mà ông bà vẫn đối xử với tôi như người nhà. Về đến nơi, mẹ chồng nắm tay tôi nói rằng từ nay bà nhận tôi làm con gái nuôi, còn căn nhà bên cạnh đang để trống sẽ cho hai mẹ con ở. Ông bà cũng hứa sẽ giúp tôi chăm cháu, để tôi yên tâm đi làm kiếm tiền nuôi con. Sau này nếu tôi gặp được người tốt, muốn tái hôn, chính ông bà sẽ đứng ra tổ chức đám cưới đàng hoàng cho tôi, không để tôi phải tủi thân hay chịu cảnh một mình.

Tôi nghe mà không cầm được nước mắt. Cuộc hôn nhân vừa kết thúc khiến tôi kiệt sức, nhưng cách bố mẹ chồng đối xử với mình lại khiến tôi cảm thấy trên đời vẫn còn những người thật lòng thương mình.

Chồng cũ của tôi vốn là người ham chơi từ trước khi cưới. Ngày trẻ, anh ta ăn chơi đến mức nợ nần hơn 2 tỷ đồng, bố mẹ phải chạy vạy khắp nơi trả nợ. Ông bà từng hy vọng sau khi lấy vợ, có con, anh sẽ trưởng thành, biết lo cho gia đình. Tôi cũng từng tin như vậy nên mới chấp nhận kết hôn, nghĩ rằng chỉ cần vợ chồng cùng cố gắng thì cuộc sống sẽ dần ổn định.

Ảnh minh họa

Nhưng tôi đã nhầm. Có con rồi, anh vẫn chẳng thay đổi. Anh đi biền biệt, hết cặp kè người này đến qua lại với người khác, lúc thì khoe những chuyến phượt tận nước ngoài, lúc lại livestream ở quán bar, sàn nhảy đến tận sáng. Trong khi tôi tất bật đi làm, chăm con, lo tiền sinh hoạt, anh vẫn sống như một người đàn ông độc thân, chẳng mấy khi nhớ rằng mình có vợ con đang chờ ở nhà.

Tôi đã nhẫn nhịn nhiều lần, mong anh nghĩ đến con mà quay đầu. Nhưng cuối cùng, tôi hiểu mình không thể cứ mãi lấy tương lai của con để đánh cược với sự thay đổi của một người không muốn trưởng thành. Tôi quyết định ly hôn, dù biết con trai sẽ phải lớn lên trong cảnh thiếu vắng bố.

Điều khiến tôi bất ngờ là bố mẹ chồng không trách tôi, cũng chẳng bênh con trai mình. Ông bà nói đã khuyên bảo anh quá nhiều năm, thậm chí từng trả nợ thay đến mức kiệt quệ, nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Lần này, ông bà quyết định không dung túng nữa. Khi anh tìm về nhà sau ly hôn, ông bà thẳng thừng không cho vào cửa, yêu cầu anh tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Từ đó, tôi và con sống trong căn nhà bên cạnh. Bố mẹ chồng cũ thường sang ăn cơm, đưa cháu đi chơi, có gì ngon cũng phần cho hai mẹ con. Mỗi lần nhìn ông bà chăm cháu, tôi vừa biết ơn vừa thấy thương. Tuổi đã cao, lẽ ra ông bà có thể an nhàn nghỉ ngơi, vậy mà vẫn phải lo lắng vì đứa con trai mãi không chịu lớn.

Tôi biết ông bà đặt nhiều hy vọng vào mình và cháu nội. Có lẽ sau bao năm thất vọng vì con trai, ông bà chỉ còn muốn giữ lại chút bình yên bên đứa cháu nhỏ và người con dâu mà ông bà tin tưởng. Tôi trân trọng tình cảm ấy, nhưng cũng tự nhắc mình phải sống độc lập, không thể dựa dẫm mãi vào ông bà. Tôi chỉ mong sau này mình đủ vững vàng để nuôi con nên người, để sự yêu thương mà ông bà dành cho hai mẹ con không trở thành điều khiến tôi phải day dứt.