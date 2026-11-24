Một nông dân tại tỉnh Buriram (Thái Lan) tá hỏa phát hiện gần 200kg lúa vừa thu hoạch, phơi ven đường để chuẩn bị cất trữ và bán, đã biến mất chỉ sau một đêm. Lo sợ kẻ trộm quay lại, người này dự định dựng lều ngủ cạnh số lúa còn lại để trông chừng.

Ngày 23/11, một nông dân tại huyện Prakhon Chai, tỉnh Buriram, Thái Lan trình báo việc gần 200kg lúa chưa xay xát bị lấy trộm sau khi được trải phơi dọc đường làng. Số lúa này được ông để ngoài trời nhằm giảm độ ẩm trước khi đưa vào kho bảo quản, một phần phục vụ nhu cầu ăn uống của gia đình, phần còn lại dự định đem bán.

Vụ việc xảy ra tại làng Ban Si Liam, xã Si Liam. Thời điểm này, nhiều hộ nông dân trong khu vực cũng đang tận dụng ven đường và những khoảng đất trống để phơi lúa mới thu hoạch trước khi cất trữ.

Ảnh: Khaosod

Theo chia sẻ của ông Udom Sumhiran, chủ số lúa bị mất, sáng hôm sau khi ra kiểm tra, ông bàng hoàng phát hiện gần 200kg lúa đã không còn. Tại hiện trường, ông nhìn thấy một vệt lúa rơi vãi kéo dài, dấu hiệu cho thấy số lúa có thể đã bị kẻ gian mang đi.

Ước tính, số lúa bị lấy trộm tương đương khoảng 3-4 bao. Đây là thành quả lao động sau nhiều tháng của gia đình ông. Ông dự định giữ lại một phần để ăn trong nhà, số còn lại bán lấy tiền trang trải các khoản chi tiêu sinh hoạt.

Lo ngại kẻ trộm tiếp tục quay lại, ông Udom cho biết sẽ dựng một chiếc lều bên cạnh số lúa còn lại và ngủ tại đó qua đêm để trông chừng. Ông cũng cảnh báo những hộ nông dân đang phơi lúa ven đường hoặc tại các khu đất trống cần cẩn trọng hơn, tránh để xảy ra tình trạng tương tự.

Ông Udom cho biết hiện vẫn chưa trình báo cảnh sát do đang bận rộn với công việc thu hoạch và chăm sóc số lúa còn đang phơi.

Chia sẻ về sự việc, người nông dân này tha thiết mong những người đã lấy trộm lúa dừng hành vi của mình, đừng nhắm vào thành quả lao động của những người làm nông. Theo ông, nông dân phải làm việc quanh năm nhưng mỗi năm chỉ có một vụ thu hoạch. Số lúa thu được vừa là nguồn lương thực cho gia đình, vừa là khoản thu nhập quan trọng để trang trải cuộc sống.

Vụ việc khiến nhiều nông dân trong khu vực không khỏi lo lắng. Trong mùa thu hoạch, bên cạnh những công việc đồng áng thường ngày, họ giờ đây còn phải dành thêm thời gian và công sức để trông coi thành quả lao động của mình.

Nguồn: Khaosod