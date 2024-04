Vừa nhập trận Ukraine, món 'độ chế' của Nga này đã khiến các chuyên gia cả Đông lẫn Tây đau đầu?

Forbes: "Voi biết bay"

Ít giờ trước, tờ Forbes đã đăng tải bài viết của nhà phân tích David Axe về một khí tài kỳ lạ của Nga vừa xuất hiện trên chiến trường Ukraine. Dưới đây là lược dịch bài viết:

"Năm 1916, kỹ sư người Anh William Tritton đã thiết kế một loại xe tăng mới mà ông tin rằng sẽ bảo vệ nhân sự bên trong khỏi đạn pháo - mối đe dọa lớn nhất trên chiến trường Thế chiến I.

Về bản chất, chiếc xe tăng "Flying Elephant" (Voi biết bay) đó là một chiếc máy kéo hạng nặng được trang bị súng, pháo và được bọc trong lớp thép dày tới 3 inch (7,62 mm). Lý do nó có cái tên đó là bởi vì lớp giáp giống như đôi tai mềm của một chú voi phủ xung quanh xe tăng.

Chiếc xe tăng "Flying Elephant" của kỹ sư người Anh William Tritton.

108 năm sau, để bảo vệ những người bên trong xe tăng khỏi mối đe dọa lớn nhất trên chiến trường Ukraine hiện tại là FPV Drone (máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất) mang chất nổ - một số người Nga đã táo bạo cải tiến ít nhất 1 Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) của họ.



Cụ thể họ đã gắn một mái che bằng thép bao phủ toàn bộ chiếc MBT, đi cùng 1 mái che nhô ra tới tận phân nửa chiều dài nòng pháo chính xe tăng.

Nói cách khác đây là một chiếc "Flying Elephant" của người Nga - và nó đã dẫn đầu một cuộc đột phá cơ giới nhằm vào các vị trí phòng thủ của lực lượng Ukraine ở Krasnohorivka, Donetsk.

Một máy bay không người lái (UAV/Drone) của Ukraine đã phát hiện ra chiếc xe tăng vụng về, và những người điều khiển Ukraine trở nên bối rối tới mức đăng tải video về nó lên Internet..."

Đoạn video được Drone Ukraine ghi lại cho thấy chiếc xe tăng được bổ sung lớp giáp đặc biệt dẫn đầu đoàn cơ giới Nga.

Ông David Axe cũng chỉ ra vấn đề mà ông thấy là "nghiêm trọng" và gây ra sự hạn chế trong việc sử dụng thiết kế này của người Nga:

"Thứ kỳ quái vừa xuất hiện có một vấn đề kỹ thuật khá nghiêm trọng. Đó là ngoài việc lớp giáp này sẽ chặn không cho tháp pháo xoay thì nó cũng cản trở nghiêm trọng khả năng cơ động của MBT Nga.

Ngoài ra có thể nói rằng những người điều khiển FPV Drone của Ukraine rất thành thạo trong việc đưa vũ khí của họ tấn công những điểm yếu của xe tăng Nga - nghĩa là để vô hiệu hóa "Flying Elephant", họ sẽ đưa FPV Drone đến những phần hở của bộ giáp...

Sohu: "Tàu rùa mặt đất"

Trong bài viết được đăng tải ít giờ trước về cùng 1 thứ khí tài, tờ Sohu (Trung Quốc) đưa ra nhận xét hơi khác so với chuyên gia Phương Tây:

"Ý tưởng bảo vệ xe tăng nói trên của người Nga khiến chúng tôi (Sohu) nghĩ tới "Battering Ram", một unit (đơn vị) được sử dụng để công phá thành trì đối phương trong game Age of Empires II: The Age of Kings (Đế chế 2)".

Hình minh họa.

Bên cạnh việc so sánh khí tài này với một vũ khí hải quân cổ ở Phương Đông là tàu/thuyền rùa, Sohu cũng chỉ ra rằng thứ ông David Axe coi là "vấn đề nghiêm trọng" lại không ảnh hưởng tới mục đích sử dụng của khí tài Nga:

"Sau khi UAV/Drone Ukraine ghi hình chiếc xe tăng di chuyển cùng đoàn xe, một cảnh quay cận cảnh cho thấy lớp giáp này được đặt lên một cấu trúc hình thang được chế tạo đơn giản từ ống thép.

Không rõ lớp giáp này có được bổ sung thêm lưới thép ở các phần phía trước và phía sau trống trải hay không - nhưng giả định này có thể hợp lý nếu xét đến mục đích sử dụng của xe tăng.

Cụ thể xe tăng được bổ sung một lưỡi cày - thứ dùng để rà phá bom mìn - nhưng cũng sẽ làm chậm đi đáng kể tốc độ di chuyển của xe, khiến nó trở thành mục tiêu cho FPV Drone đối phương.

Đây dường như là biến thể cực đoan nhất của "giáp lồng" ở Ukraine, thứ được phát triển không lâu sau sự xuất hiện của FPV Drone có khả năng cơ động cao..."

Đoạn video cận cảnh chiếc xe tăng được phía Nga ghi hình và tung lên Internet.

Nhận định của Sohu có phần giống với kết luận của ông David Axe trong bài viết được Forbes đăng tải như sau:

"Khi FPV Drone trở thành mối đe dọa chính đối với xe tăng ở Ukraine, người Nga và sau đó là người Ukraine đã bắt đầu hàn các mái che bằng lưới thép lên MBT, một phương pháp đã được người Syria sử dụng từ lâu.

Và ngày nay không chỉ xe tăng Nga và Ukraine, xe tăng Israel tham chiến ở Gaza cũng được trang bị "giáp lồng" tương tự...

Chuyên gia về công nghệ quốc phòng Nga Samuel Bendett của tổ chức phân tích CNA (Mỹ) đã từng nhận xét: "Bất kỳ thứ gì di chuyển trên chiến trường đều sẽ bị UAV/Drone nhìn thấy và tấn công".

Thay vì chấp nhận hi sinh, người Nga đang dần thích nghi. Và dù "Flying Elephant" của họ có thô sơ đến đâu, nó cũng chỉ ra kỷ nguyên chiến tranh cơ giới sắp tới - nơi mọi xe tăng đều phải được bổ sung khả năng bảo vệ trước các cuộc tấn công của UAV/Drone".

Ảnh cắt từ video về chiếc xe tăng lạ của người Nga.