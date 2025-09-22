Vừa nhận tàu bay Boeing đầu tiên trong đơn hàng 25 tỷ USD, tài sản của Vietjet hiện "khủng" cỡ nào?

Mới đây, lễ bàn giao máy bay giữa Tập đoàn Boeing và Hãng hàng không Vietjet đã diễn ra tại nhà máy của Boeing ở Seattle.

Theo đó, Vietjet chính thức nhận bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 25 tỷ USD với Boeing.

Tàu bay mới sẽ được Vietjet khai thác tại thị trường sôi động khu vực, nâng cao trải nghiệm cho hàng triệu hành khách, đồng thời tàu bay Boeing hiện thực hóa khát vọng mở rộng mạng bay toàn cầu, phát triển bền vững khu vực và quốc tế của hãng hàng không thế hệ mới.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh, việc tiếp nhận tàu bay Boeing đầu tiên từ đơn hàng lịch sử là bước tiến quan trọng trong hành trình hợp tác gần một thập kỷ giữa Vietjet và Boeing; đồng thời khẳng định đây là biểu tượng mới của mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, của khát vọng chinh phục bầu trời, mang lại lợi ích cho nền kinh tế và người dân hai nước.

Trong khi đó, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope cho biết, Boeing tự hào là nhà sản xuất tàu bay cho Vietjet - Hãng hàng không năng động hàng đầu và mang tới những đổi mới đột phá trong dịch vụ hàng không.

Đây là dấu mốc mới, mở đầu các đợt giao hàng tiếp theo, khẳng định quan hệ hợp tác bền chặt giữa Vietjet và Boeing, cùng nhau mở rộng cánh bay đến tương lai tốt đẹp, góp phần vào kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Công ty cổ phần hàng không Vietjet hiện là hãng hàng không giá rẻ lớn của Việt Nam với quy mô tài sản và hoạt động đáng kể.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2025, tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản của Vietjet đạt khoảng 98.766 tỷ đồng (~4,1–4,2 tỷ USD, tùy tỷ giá).

Ngoài ra, trong năm tài chính 2024, Vietjet sở hữu đội bay khoảng 85 máy bay hoạt động, với kết quả doanh thu hợp nhất hơn 2 tỷ USD, mức độ sử dụng ghế trung bình đạt khoảng 87%.

Tại Quý 2/2025, hãng ghi nhận doanh thu vận tải hàng không là 17.681 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 775-820 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Vietjet hiện khai thác hơn 150 đường bay, trong đó hơn 100 đường bay quốc tế, với khoảng 41.000 chuyến bay trong nửa đầu năm, phục vụ khoảng 7,5 triệu hành khách. Các chỉ số như mức độ kỹ thuật (technical reliability) đạt gần 99,7%, cho thấy hãng không chỉ mở rộng nhanh mà còn duy trì chất lượng vận hành cao.