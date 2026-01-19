“Vua nhạc miền Tây” tiết lộ điều nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời

Tại hậu trường chương trình Tỏa Sáng Sao Đôi 2026 (phát trên THVL1) mới đây, ca sĩ Lâm Hùng đã có những trải lòng sâu sắc về chuyện đời chuyện nghề.

Ngày xưa có những lúc tôi trượt dài

Từ những năm đầu thập niên 2000, ca sĩ Lâm Hùng được nhiều khán giả yêu mến qua những bản hit như Kẻ đa tình, Hát cho một dòng sông, Ký túc xá chiều mưa, Phi trường phút biệt ly, Đừng để tôi biết em dối gian… Anh được biết đến với danh xưng “vua nhạc miền Tây”.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Lâm Hùng ở tuổi U50 vẫn không ngừng cống hiến cho âm nhạc. Ngoài công việc biểu diễn, nam ca sĩ còn làm giám khảo cho nhiều chương trình cuộc thi uy tín.

Ca sĩ Lâm Hùng ngồi ghế nóng cuộc thi Tỏa Sáng Sao Đôi 2026 ở vòng 2.

Mới đây, anh được mời làm giám khảo khách mời ở vòng 2 cuộc thi Tỏa Sáng Sao Đôi 2026 cùng với ca sĩ Dương Hồng Loan. Nam ca sĩ cho biết anh đến với chương trình không chỉ để chấm điểm mà muốn lan tỏa năng lượng tích cực và ghi nhận những điều hay của thí sinh và xem đó là động lực để làm mới bản thân.

Bởi vì với Lâm Hùng, nghệ thuật là hành trình học hỏi không có điểm dừng, dù là người đi trước hay người mới vào nghề thì vẫn luôn có điều để học từ nhau.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Lâm Hùng từng đạt được những thành công nhất định, từng ở trên đỉnh cao của sự nổi tiếng nhưng đến hiện tại, nam ca sĩ định nghĩa thành công chính là việc không ngủ quên trên chiến thắng.

Nam ca sĩ tâm sự: “Ai cũng có thể thành công nhưng để giữ được thành công đó lâu dài còn phụ thuộc vào nghị lực và bản lĩnh của mỗi người.

Ngày xưa có những lúc tôi trượt dài, tôi nghĩ mình nổi tiếng nên từ từ hoạt động tiếp nhưng chính suy nghĩ đó lại giết mình. Chúng ta không thể buông lơi sự nghiệp mà phải luôn luôn lắng nghe, học hỏi, nếu không sẽ bị bỏ lại.

Nghệ thuật như đường cao tốc, nếu chạy chậm sẽ bị những chiếc xe khác qua mặt, thậm chí nếu chạy quá chậm cũng không đúng với quy định giao thông. Tôi đã từng thấy những bạn khác đang tỏa sáng và tự mình thấy thẹn trong lòng”, ca sĩ Lâm Hùng chia sẻ.

"Vua nhạc miền Tây" đã có những chia sẻ chân thành về chuyện nghề, chuyện đời của mình.

Chính vì vậy mà đến hiện tại, nam ca sĩ vẫn luôn dành thời gian tìm hiểu thị hiếu khán giả, xu hướng âm nhạc, phong cách trình diễn và trang phục của các nghệ sĩ trẻ.

Anh hiểu rằng nếu không làm điều đó, bản thân sẽ bị bỏ lại và vì nghệ thuật vốn chỉ có một thời nên anh càng trân trọng và cống hiến hết mình để mai này không cảm thấy hối tiếc.

“Có những lúc tôi ngông, bất cần thì đến lúc “trầm” không ai bên cạnh”.

Cũng theo ca sĩ Lâm Hùng tiết lộ, sau những thăng trầm, một trong những thay đổi lớn nhất mà anh cảm nhận được ở bản thân chính là sự trưởng thành trong suy nghĩ và thái độ sống biết ơn, hiếu đạo.

Nam ca sĩ tâm sự: “Khi bản thân có lòng biết ơn thì những lúc thăng hoa càng trở nên ý nghĩa và những lúc “trầm” sẽ có người giúp đỡ. Có những lúc tôi ngông, bất cần thì đến lúc “trầm” không ai bên cạnh”.

Chính trải nghiệm sâu sắc ấy giúp Lâm Hùng lựa chọn cách sống luôn cho đi, luôn động viên, khích lệ các thí sinh thay vì chỉ trích nặng nề.

Bởi anh tin rằng, những lời động viên hôm nay có thể trở thành nền tảng cho thành công của họ trong tương lai, còn những lời làm tổn thương đôi khi chỉ khiến người trẻ chùn bước.

Nam ca sĩ tiếc nuối lớn nhất là chưa lo được cho mẹ một cuộc sống an nhàn khi bà còn sống.

Tiếc nuối lớn nhất trong đời

Nhắc đến nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời, ca sĩ Lâm Hùng tiết lộ đó là anh chưa kịp lo cho mẹ một cuộc sống an nhàn khi bà còn sống.

Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng bày tỏ sự tự hào vì đã giữ lời hứa với mẹ rằng không uống rượu bia hay hút thuốc lá và luôn giữ mình tỉnh táo ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất.

Ca sĩ Lâm Hùng kể: “Điều tiếc nuối nhất của tôi là chưa lo cho mẹ được cuộc sống an nhàn bởi vì mẹ tôi cực lắm. Ngày xưa tôi có hứa với mẹ rằng lên thành phố lập nghiệp 3 năm nếu không thành công thì sẽ trở về và không uống rượu bia hay thuốc lá. Đến bây giờ, tôi vẫn không uống rượu.

Đó là điều mà tôi rất hài lòng với bản thân, thậm chí ngay cả những lúc khó khăn nhất, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân bê tha vào rượu chè”.