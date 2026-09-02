NSƯT Cao Minh, giọng ca nhạc đỏ xuất sắc và là diễn viên chính phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" cho biết ông dành phần lớn thời gian cho việc làm nông.

Trong Nghỉ hè sợ nghỉ hưu , bộ phim điện ảnh vượt mốc 100 tỷ đồng sau 2 tuần công chiếu (theo Box Office Vietnam), NSƯT Cao Minh đảm nhận vai chính là ông Thời - một cựu chiến binh sống đơn độc, mang tâm lý bất ổn và bị cuốn vào chuỗi hiện tượng tâm linh kỳ bí. Đây là nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp, nhiều biến chuyển cảm xúc.

NSƯT Cao Minh được mệnh danh là “vua nhạc đỏ” nhưng không chỉ thành công với dòng nhạc này. Tên tuổi gắn liền với nhiều ca khúc vượt thời gian như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Dấu chân phía trước, Tiểu đoàn 307, Bến xuân, Đôi mắt người Sơn Tây, Hòn vọng phu…

Giọng ca vàng của nhạc Việt từng nhiều lần đóng phim, những tác phẩm có thể kể đến gồm Con khỉ mồ côi và Ngọn nến hoàng cung . Năm 2025, ông lại gây ấn tượng khi tham gia phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Mất tiếng, kiệt sức vì vai diễn

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News về bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu , NSƯT Cao Minh cho biết ông không phải tìm hiểu quá nhiều bởi đã chuẩn bị cho vai diễn bằng chính ký ức, trải nghiệm của mình và mong qua bộ phim có thể nói ra những điều lâu nay mình trăn trở về thế hệ trẻ.

NSƯT Cao Minh tâm sự, ông sinh ra trong thời chiến, lớn lên giữa bom đạn, chứng kiến những người lính hy sinh, bị tra tấn nhưng vẫn rất anh hùng. Những điều ấy không dễ kể lại để thế hệ trẻ hôm nay có thể hình dung và thấu hiểu.

NSƯT Cao Minh đóng vai chính trong phim “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”.

Khi đọc kịch bản, nghệ sĩ Cao Minh thấy nhân vật Thời rất gần với mình. Đó là một người ông muốn kể cho cháu nghe những gì thế hệ mình đã trải qua, nhưng người cháu chưa hiểu. Người ông chỉ mong đến cuối đời, cháu có thể hiểu mình và hiểu những gì thế hệ trước đã đi qua.

Đây cũng là vai diễn khiến ông mất sức nhiều nhất. Có những đợt quay liên tục, ông nói quá nhiều đến mức mất tiếng, 2-3 ngày không nói được. Có lúc chân bị giãn cơ, đi lại khó khăn.

Khi nhập quá sâu vào nhân vật, những ám ảnh đôi khi tác động cả lên cơ thể. Ông cảm giác như mình chỉ có một chân, vô thức không sử dụng chân còn lại. Lâu dần, chân bị giãn cơ, gây đau. Đặc biệt, mỗi lần diễn cảnh lên cơn giật vì “di chứng chiến tranh”, ông phải nghỉ đến ba ngày, gần như kiệt sức.

Trong phim có những cảnh ông Thời và cháu nội cùng rơi xuống nước. NSƯT Cao Minh cho biết ông trực tiếp thực hiện những cảnh này.

“Từ trước đến giờ khi đóng phim tôi không muốn né những cảnh khó nếu bản thân có thể làm được. Khi đã nhập vào nhân vật thì mình chỉ còn là nhân vật đó”, ông nói.

Tất nhiên, những cảnh quá nguy hiểm thì ê-kíp phải có phương án bảo đảm an toàn. Nhưng trong khả năng của mình, ông luôn muốn trực tiếp thực hiện để cảm xúc và hình ảnh nhân vật được trọn vẹn nhất.

Nam nghệ sĩ hết mình vì vai diễn.

Những cảnh chiến đấu, bị thương và chịu “di chứng chiến tranh” cũng khiến NSƯT Cao Minh ám ảnh. Khi nhập vai quá sâu, cả cơ thể lẫn tâm lý đều phản ứng theo nhân vật. Vì vậy, những cảnh này không chỉ đòi hỏi thể lực mà còn nặng nề về tinh thần.

“Khi diễn, tôi không nghĩ phải làm thế nào cho hay, mà phải sống trong hoàn cảnh của nhân vật, tin rằng nhân vật thực sự đang trải qua những điều ấy. Khi mình đủ tin, đủ thương và quan tâm đến số phận nhân vật, cảm xúc sẽ tự nhiên đến”, ông tiết lộ.

Theo NSƯT Cao Minh, quan trọng nhất là phải nhớ và hiểu nhân vật. Khi đó, ông không còn diễn nữa mà hành động như chính nhân vật trong hoàn cảnh ấy. Sự chân thật đó mới có thể tạo nên cảm giác ám ảnh và chạm đến cảm xúc người xem.

Điều khiến NSƯT Cao Minh tâm đắc nhất ở vai ông Thời là một câu thoại: “Tụi ông nằm xuống, tụi ông biết tụi ông nằm xuống vì điều gì. Nhưng tụi ông chỉ sợ là các con không biết tụi ông nằm xuống vì điều gì”.

“Tôi muốn thế hệ trẻ hiểu rằng ngôn ngữ không bao giờ có thể diễn tả hết những gì nằm sâu trong tâm khảm một con người. Lịch sử được ghi lại bằng giấy, rồi được người này kể cho người khác. Qua mỗi lần truyền đạt, người nghe lại hình dung theo một cách khác.

Vì vậy, trong nghệ thuật, điều quan trọng là truyền tải được những gì ngôn ngữ không thể nói hết. Tôi mong các cháu khi xem phim có thể cảm nhận được điều đó. Có lẽ cũng vì ông nội không thể giải thích hết cho cháu nên câu chuyện mới trở nên day dứt”, NSƯT Cao Minh tâm sự.

Cuốc đất 8 tiếng/ngày

NSƯT Cao Minh còn là doanh nhân thành đạt với khối tài sản đồ sộ. Hiện tại, ông sở hữu 2 khu du lịch sinh thái tại Đồng Nai, trong đó một khu rộng tới 20ha. Dù thành công về mặt tài chính, NSƯT Cao Minh vẫn duy trì lối sống giản dị và tự nhận mình là “người nông dân đi hát”.

NSƯT Cao Minh cho biết ngoài nghệ thuật, khoảng 80% thời gian của ông là làm nông dân. “Ngày nào tôi cũng cuốc đất 8 tiếng một ngày”, nam diễn viên cho hay.

Ông cho biết mình có cả chục mẫu đất chứ không phải một, hai mẫu như những người nông dân bình thường. Vì thế, khi đến với bộ phim này, ông thấy nhân vật có nhiều điểm rất gần gũi với mình. Làm nông dân cũng cực, cũng phải chịu khó, phải kiên trì và phải hiểu công việc mình đang làm.

NSƯT Cao Minh dành phần lớn thời gian cho công việc đồng áng.

Nói về đạo diễn Huỳnh Lập, NSƯT Cao Minh nói đó là “một người trẻ, nhẹ nhàng, vui vẻ, luôn sáng tạo và điều tôi phục nhất là sự sáng tạo ấy có chiều sâu” .

Theo nam nghệ sĩ, nói về lịch sử, dân tộc và những tầng sâu trong tâm hồn người Việt không dễ. Một người trẻ chưa từng trải qua chiến tranh, chỉ biết qua lịch sử và nghệ thuật, vậy mà có thể đưa những điều đó vào kịch bản để tạo nên một câu chuyện sâu sắc, đó là điều rất đáng quý, đáng trân trọng.

Sau Địa đạo và Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, NSƯT Cao Minh nói “không có dự án cố định, cứ sống ngày nào hay ngày đó”. Tuy nhiên, lúc nào ông cũng “phải hết sức cẩn thận, vì mình là người của công chúng”. Ông nói vẫn muốn tiếp tục hoạt động điện ảnh vì bản thân là người “cái gì cũng muốn học, cái gì cũng muốn thử, nhưng nếu cơ duyên chưa đến thì mình cũng không ép”.