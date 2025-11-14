Vừa mua bảo hiểm 111 tỷ đồng, mấy tháng sau người phụ nữ chết đuối ở Phuket: Sự thật quá bi thảm

Vào cuối tháng 10 năm 2018, một cặp vợ chồng người Thiên Tân, Trung Quốc, cùng cô con gái 20 tháng tuổi, đã đến Phuket, Thái Lan cho chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Chỉ vài ngày sau, gia đình người vợ ở quê nhà bàng hoàng nhận tin báo cô đã chết đuối ở hồ bơi. Sự bàng hoàng nhanh chóng chuyển thành nỗi kinh hoàng khi những chứng cứ pháp y trên thi thể nạn nhân đều cho thấy đây không phải là một vụ tai nạn đơn thuần mà là một vụ mưu sát tàn độc.

Âm mưu của người thân cận nhất

Nạn nhân là Trương Khiết, kết hôn với Trương Dật Phàm vào năm 2016. Không lâu sau khi cưới, Dật Phàm, vốn là người làm trong ngành ngân hàng và bảo hiểm, đã liên tục mua nhiều phần bảo hiểm cho vợ với tổng giá trị lên tới 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 111 tỉ đồng), và người thụ hưởng duy nhất chính là hắn ta.

Trong khi Dật Phàm hiểu rất rõ về mọi quyền lợi và điều kiện của các hợp đồng, Trương Khiết hoàn toàn không biết gì. Cô vẫn ngây thơ tin rằng mình đang được chồng yêu thương, lo lắng và thậm chí còn vui sướng khi được chồng dẫn đi du lịch Phuket, mà không hề hay biết bản thân đang giẫm vào cái bẫy chết người do chính người "đầu ấp tay gối" tạo ra.

Trương Khiết, Trương Dật Phàm chụp ảnh cùng cha mẹ cô và con nhỏ

Kết quả khám nghiệm pháp y của cảnh sát Thái Lan đã lật tẩy sự thật khủng khiếp. Trên thi thể Trương Khiết có rất nhiều vết thương, phần lồng ngực phải bị bầm tím, móng tay bị gãy và có dấu bầm lớn ở cổ. Những dấu hiệu rõ ràng này cho thấy nạn nhân đã bị bạo hành trước đó và cái chết là một vụ mưu sát, không phải tai nạn đuối nước.

Người phụ nữ còn vui vẻ vì được chồng đưa đi du lịch

Trương Dật Phàm ngay lập tức bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ. Gia đình nạn nhân càng bàng hoàng hơn khi phát hiện ra những khoản bảo hiểm khổng lồ của con gái họ được mua chỉ vài tháng trước khi cô chết. Chữ ký và chữ viết tay trên các hợp đồng bảo hiểm cũng có sự khác biệt rõ rệt so với chữ viết của Trương Khiết. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Dật Phàm đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ tội ác.

Cuộc sống xa hoa dẫn đến tội ác

Theo điều tra từ cảnh sát Thiên Tân, trước đó gã chồng tồi tệ này đã có một cuộc sống xa hoa không tưởng. Hắn đã nhiều lần tặng tiền cho các cô gái trên nền tảng webcast với số tiền lên tới 400 nghìn tệ (khoảng 1,4 tỉ đồng) cùng nhiều quà tặng đắt tiền khác.

Gia đình Trương Khiết không giàu có, bản thân Dật Phàm cũng không phải kẻ làm ra nhiều tiền. Vì vậy, để có tiền trang trải cho cuộc sống phung phí và các khoản nợ, Dật Phàm đã tương kế tựu kế, mua bảo hiểm cho vợ rồi ra tay sát hại dã man để chiếm đoạt tiền bồi thường.

Do việc phạm tội được thực hiện ở Thái Lan, cảnh sát Thiên Tân chỉ có thể khởi tố Dật Phàm vì hành vi lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Hắn tiếp tục bị giam giữ tại Thái Lan và bị khởi tố tội giết người theo pháp luật nước sở tại.

Trương Dật Phàm thực nghiệm lại quá trình giết vợ tại hiện trường hồ bơi

Tại phiên tòa sơ cấp ở Thái Lan, mặc dù Dật Phàm ban đầu cúi đầu nhận tội, sau đó hắn lại đổi hoàn toàn lời khai, nói rằng hắn chỉ vô tình giết vợ chứ không chủ tâm, và từ chối nhận tội với các khoản bảo hiểm.

Ban đầu, tòa tuyên phạt hắn mức án tử hình nhưng giảm nhẹ xuống tù chung thân vì hắn đã thừa nhận tội trạng ngay từ đầu. Bản án này khiến gia đình Trương Khiết không đồng tình và làm đơn kháng cáo. Sau đó, trong phiên xét xử của Tòa án trung cấp Thái Lan, thẩm phán đã không đồng tình với mức án giảm nhẹ trước đó. Cuối cùng, Tòa án trung cấp Thái Lan đã tuyên phạt Trương Dật Phàm tội giết người với mức án cao nhất là tử hình.