Vừa mắc ung thư, người đàn ông choáng váng hơn khi 3 tỷ tiết kiệm để chữa bệnh cũng "không cánh mà bay": Thủ phạm là người gần gũi nhất

Một vụ việc đã từng gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc khi một người đàn ông tên Đông Tường phát hiện toàn bộ số tiền tiết kiệm trị giá 900.000 nhân dân tệ (hơn 3 tỷ đồng) của mình đã "không cánh mà bay" chỉ trong thời gian ngắn. Điều đáng nói là sự việc chỉ được phát hiện sau khi ông đến ngân hàng để rút tiền chữa trị căn bệnh ung thư.

Vừa mắc bệnh, vừa mất tiền khiến người đàn ông vô cùng đau khổ

Sự việc xảy ra vào năm 2016 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Đông Tường - một người lao động bình thường - được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng ở giai đoạn giữa. Bác sĩ cho biết căn bệnh hoàn toàn có thể điều trị nếu tiến hành kịp thời, tuy nhiên chi phí y tế lại là một gánh nặng lớn.

Khi đến ngân hàng để rút tiền, ông bất ngờ phát hiện tài khoản tiết kiệm của mình chỉ còn lại vỏn vẹn 1,5 tệ (chỉ khoảng 5 nghìn đồng). Tưởng rằng có trục trặc kỹ thuật, ông đã đến quầy giao dịch để nhờ kiểm tra. Tuy nhiên, kết quả khiến ông hoàn toàn sụp đổ.

Ngân hàng xác nhận toàn bộ số tiền 900.000 tệ đã được rút dần theo từng đợt nhỏ, mỗi lần không quá 49.000 tệ (khoảng 176 triệu đồng) - vừa dưới mức yêu cầu xuất trình chứng minh thư. Tất cả các giao dịch đều đứng tên một người phụ nữ, sau được xác định là Giang Tiểu Linh, vợ cũ của ông.

Người đàn ông bàng hoàng khi biết được thủ phạm rút sạch số tiền của mình

Được biết, trước đó hai người từng ly hôn do mâu thuẫn, sau đó tái hợp vì lý do chưa được làm rõ. Tuy nhiên, theo lời kể của Đông Tường, thời điểm tái hôn trùng với lúc ông nhận được khoản bồi thường hơn 2 triệu nhân dân tệ (hơn 7 tỷ đồng) từ việc phá dỡ nhà ở. Đông Tường nghi ngờ đây chính là lý do khiến vợ cũ quay lại và từng bước rút hết số tiền tiết kiệm mà ông dành dụm suốt nhiều năm lao động vất vả.

Sau khi phát hiện sự việc, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn gay gắt và đi đến quyết định ly hôn lần hai. Trong suốt quá trình đó, người vợ được cho là không có động thái hoàn trả tiền, thậm chí còn từ chối hỗ trợ chi phí điều trị cho chồng cũ.

Người vợ không có ý định hoàn trả hay hỗ trợ chồng cũ chữa bệnh

Câu chuyện của Đông Tường khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi của người vợ là "tàn nhẫn", "trục lợi tình cảm", trong khi một số khác đặt câu hỏi về sự lỏng lẻo trong quản lý tài khoản ngân hàng khi cho phép người khác rút tiền nhiều lần mà chủ tài khoản không hề hay biết.

Hiện chưa rõ Đông Tường có tiến hành các biện pháp pháp lý để đòi lại số tiền hay không, nhưng câu chuyện của ông đã trở thành một lời cảnh tỉnh về việc bảo vệ tài chính cá nhân cũng như những ranh giới cần thiết trong mối quan hệ hôn nhân, nhất là khi tiền bạc liên quan trực tiếp đến mạng sống.

