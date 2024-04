Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, tháng 2/2024, Việt Nam xuất khẩu được 217,03 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 96,27 triệu USD, so với tháng 2/2023 giảm 53,6% về lượng và giảm 45,2% về trị giá.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam đạt 639,06 nghìn tấn, trị giá 291,51 triệu USD, giảm 9,1% về lượng, nhưng tăng 8,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Nguyên nhân giảm do tháng 2/2024 có thời gian nghỉ Tết cổ truyền của cả Việt Nam và Trung Quốc, nên hoạt động xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam bị ảnh hưởng.

Tháng 2/2024, giá xuất khẩu bình quân sắn và các sản phẩm từ sắn ở mức 443,6 USD/tấn, giảm 4,1% so với tháng 01/2024, nhưng tăng 18,1% so với tháng 2/2023.

Trong tháng 2/2024, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam, chiếm 91,6% tổng lượng sắn xuất khẩu của cả nước, đạt 198,81 nghìn tấn, trị giá 86,12 triệu USD, giảm 50,5% về lượng và giảm 53,2% về trị giá so với tháng 1/2024; So với tháng 2/2023 giảm 54,5% về lượng và giảm 46,7% về trị giá.

Giá xuất khẩu bình quân sắn và các sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc ở mức 433,2 USD/tấn, giảm 5,4% so với tháng 01/2024, nhưng tăng 17% so với tháng 02/2023.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD, giảm 9% về lượng, nhưng tăng 8,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang hầu hết các thị trường đều giảm, tuy nhiên xuất khẩu sang thị trường Malaysia vẫn tăng trưởng mạnh cả về lượng và trị giá, đạt 2,25 nghìn tấn, trị giá 1,2 triệu USD, tăng 99,1% về lượng và tăng 123,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Thông tin từ Hiệp hội sắn Việt Nam cho thấy, giá sắn tươi mua xô trên địa bàn cả nước hiện duy trì ở mức 2.700 - 3.250 đồng/kg, giảm 50 - 100 đồng/kg so với cuối tháng 2/2024. Giá tinh bột sắn xuất khẩu đang được các nhà máy Việt Nam chào bán ở mức 535-555 USD/tấn FOB thành phố Hồ Chí Minh, tăng 5 USD/tấn so với cuối tháng 2/2024; Giá tinh bột sắn giao tại Móng Cái và Lạng Sơn ở mức 4.000 - 4.180 CNY/tấn DAF, giảm 20 CNY/tấn so với cuối tháng 2/2024.

Hiện giá nguyên liệu sắn tại Tây Ninh đang cao, trong khi khách mua trả giá bột sắn thấp, đầu ra khó khăn khiến doanh nghiệp bị tồn kho lớn. Tây Ninh hiện có 68 nhà máy chế biến sắn với tổng công suất khoảng 6,4 triệu tấn củ/năm; trong đó có 6 nhà máy chế biến sâu (bột biến tính và mạch nha). Đây cũng là nguyên nhân giúp sắn có đầu ra ổn định. Vụ sắn của Campuchia còn 2 tháng nữa sẽ kết thúc, trong khi sắn ở Tây Ninh còn 3 tháng mới vào vụ thu hoạch, nên các doanh nghiệp đang mua sắn từ Campuchia để sản xuất.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2023, diện tích sắn trên cả nước đạt khoảng 511,5 nghìn ha, giảm 18,8 nghìn ha so với năm 2022; năng suất trung bình đạt 204 tạ/ha, tăng khoảng 3,6 tạ/ha và sản lượng ước đạt 10,43 triệu tấn củ tươi, giảm khoảng 196,3 nghìn tấn so với năm 2022.