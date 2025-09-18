Vừa lên phố nhập học, mẹ chuyển ngay 2 tỷ mua chung cư: “Sốc, nhưng có giàu như người ta không mà nói”

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc bàn tán rôm rả về một câu chuyện tưởng chừng rất đời thường nhưng lại tạo ra “cơn bão” tranh luận: một phụ huynh chuyển ngay 550.000 NDT (khoảng 2 tỷ đồng) cho con trai mua chung cư ngay khi vừa nhập học đại học.

Câu chuyện bắt đầu từ một bài đăng trên nền tảng Xiaohongshu. Một bà mẹ chia sẻ rằng, khi con trai mình lên thành phố nhập học, ban đầu cậu dự định thuê nhà ở ghép với bạn cùng lớp cho tiết kiệm.

Cậu bạn trong câu chuyện vừa đi xem nhà cho thuê, thấy ưng ý chốt mua luôn. Ảnh minh họa.

Thế nhưng, khi cả hai cùng đi xem nhà, bạn kia bất ngờ thấy một căn chung cư khá ưng ý, giá khoảng 550.000 NDT. Cậu gọi điện cho mẹ kể lại, và điều khiến ai cũng sốc là chỉ trong chớp mắt, người mẹ liền chuyển khoản đủ số tiền để mua ngay căn hộ đó.

“Bạn học cùng lớp với con trai tôi vừa nhập học đã được mẹ chuyển ngay nửa triệu tệ mua chung cư. Nghe xong tôi còn chưa tin nổi, đúng là nhà người ta", người mẹ kể lại với giọng nửa ngạc nhiên, nửa cảm thán.

Theo lời kể, mẹ bạn nam giàu có kia giải thích lý do mua ngay căn chung cư cho con trai, là vì bỏ ra 4-5 năm thuê nhà, vừa tốn kém vừa không ổn định, thì mua hẳn một căn chung cư sẽ yên tâm hơn. Hơn nữa, gia đình cũng khá giả nên số tiền đó không quá nhiều; đây cũng có thể coi như là khoản đầu tư lâu dài, bởi giá nhà ở thành phố năm nào cũng tăng, sau này có thể bán lại hoặc cho thuê.

Ảnh minh họa.

Cậu bạn trong câu chuyện cũng được rủ về ở chung, chỉ cần đóng tiền điện nước hàng tháng, coi như “ké phúc lợi” từ sự giàu có của nhà bạn học.

"Tôi ban đầu hơi sốc, không chỉ bởi độ giàu có mà cả cách người giàu tiêu tiền nữa. Nói chung thấy bà mẹ kia chia sẻ tính toán như kia thì cũng ổn. Nhà tôi thì bán hàng với nhân viên văn phòng bình thường thôi, tự dưng thấy nhà bạn con mình giàu thế cũng hơi... bà con ạ. Nhưng thấy chị ấy nói chuyện cũng rất khéo, đứa con trai cũng rất ngoan mà kiểu thông minh, lanh lợi ấy.

Nghe bảo từ năm lớp 10 đã được cho vào công ty gia đình làm rồi, kiểu công ty ở quê thôi nhưng về homestay, mở chuỗi cũng lớn. Bạn này giờ lên đại học học, trường top đầu nha, học phí trường này cũng đắt nữa. Con tôi may mắn được học bổng một phần, với cả nhà nội cũng giàu nên đỡ tiền học nữa", người phụ nữ nói thêm.

Bài đăng nhanh chóng gây sốt trên Xiaohongshu, trở thành tâm điểm bàn tán với hàng nghìn lượt bình luận. Điều đáng chú ý là dư luận chia hẳn thành hai luồng ý kiến trái ngược.

Nhiều người cho rằng quyết định này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Bởi lẽ, thay vì bỏ ra số tiền lớn để con thuê nhà trong suốt 4 - 5 năm đại học, việc mua một căn hộ vừa giúp con có chỗ ở ổn định, vừa coi như một khoản đầu tư dài hạn khi giá nhà ở các thành phố lớn thường có xu hướng tăng. Không ít phụ huynh còn chia sẻ câu chuyện tương tự: con vừa đỗ đại học đã được mua xe, hoặc được sắm sẵn căn hộ gần trường để “an cư rồi mới lạc nghiệp”.

Thậm chí, không ít phụ huynh còn chia sẻ chuyện nhà mình: “Con tôi vừa đậu đại học, tôi mua xe cho con tự lái đi học cho an toàn", “Bố mẹ có tiền thì chuẩn bị trước cho con, đó là yêu thương chứ đâu phải khoe mẽ.”

Ở chiều ngược lại, không ít người lại cho rằng việc “rút ví” nửa triệu tệ chỉ để con nhập học là quá xa xỉ, chẳng khác nào phô trương sự giàu có. Họ lo ngại con cái dễ ỷ lại, khó chuyên tâm học hành khi mọi thứ được chuẩn bị quá sẵn sàng.

Tuy nhiên, những quan điểm này cũng nhanh chóng vấp phải phản bác: “Có giàu được như người ta chưa mà nói?”, “Nếu tôi có tiền, tôi cũng làm vậy thôi. Mỗi nhà một điều kiện, không thể lấy chuẩn của mình để phán xét người khác.”

Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về câu chuyện nêu trên?

Nguồn: Xiaohongshu.