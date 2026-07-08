Vừa lấy chồng, Taylor Swift thắng kiện 790 tỷ đồng

Taylor Swift tiếp tục đón tin vui.

Chỉ vài ngày sau đám cưới với Travis Kelce, Taylor Swift tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế vì một diễn biến mới tại tòa. Ngày 6/7, Reuters đưa tin thẩm phán liên bang Mỹ Aileen Cannon đã bác vụ kiện do Kimberly Marasco, một nhà thơ đến từ Florida, đệ trình nhằm vào Taylor Swift. Trong đơn kiện, Marasco cáo buộc nữ ca sĩ sao chép một số cụm từ trong thơ của mình để đưa vào hơn 12 ca khúc.

Chỉ vài ngày sau đám cưới với Travis Kelce, Taylor Swift tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế vì một diễn biến mới tại tòa

Vụ kiện này được chú ý không chỉ vì nhắm vào Taylor Swift, mà còn vì số tiền bồi thường rất lớn. Kimberly Marasco từng yêu cầu Taylor Swift và các bên liên quan bồi thường hơn 30 triệu USD, tương đương khoảng 790 tỷ đồng. Khoản tiền này xuất phát từ cáo buộc các ca khúc của Taylor đã sử dụng trái phép chất liệu trong thơ của Marasco.

Trước đó, vào tháng 4/2024, Kimberly Marasco nộp đơn kiện đầu tiên, cáo buộc Taylor Swift sử dụng thơ của cô để viết lời cho nhiều bài hát. Đến tháng 9/2025, đơn kiện này bị bác vì nguyên đơn không đưa ra được lập luận và bằng chứng đủ thuyết phục. Tháng 2/2025, Marasco nộp đơn kiện thứ hai, lần này mở rộng sang các cộng sự và hãng đĩa liên quan đến Taylor. Đến tháng 10/2025, cô sửa khiếu nại, yêu cầu toàn bộ lợi nhuận từ 18 bài hát mà cô cho là có yếu tố “đạo thơ”.

Vụ kiện đã kéo dài hai năm

Không dừng lại ở đó, tháng 11/2025, Marasco tiếp tục nộp đơn yêu cầu tòa cấm phát hành nội dung liên quan đến The Eras Tour trên Disney+. Đến tháng 12/2025, phía Taylor Swift và Universal Music Group chính thức phản hồi, gọi các cáo buộc là thiếu cơ sở pháp lý. Yêu cầu chặn phát hành dự án liên quan đến The Eras Tour cũng bị từ chối. Đến ngày 6/7/2026, tòa đưa ra phán quyết cuối cùng, bác toàn bộ vụ kiện và không cho phép nguyên đơn sửa đơn để kiện lại với cùng cáo buộc.

Theo Reuters, thẩm phán Aileen Cannon cho rằng Marasco không chứng minh được các bài thơ của mình là phần “biểu đạt được bảo hộ” theo luật bản quyền. Nguyên đơn cũng không đưa ra được bằng chứng cho thấy Taylor Swift từng tiếp cận các bài thơ này, hoặc các ca khúc của Taylor có mức độ tương đồng đáng kể với tác phẩm của cô. Những điểm giống nhau mà Marasco nêu ra bị tòa đánh giá chủ yếu là ý tưởng, chủ đề, ẩn dụ phổ biến hoặc những từ ngữ rời rạc.

Một số ca khúc bị nhắc tên trong vụ kiện là Down Bad và I Can Do It With A Broken Heart, đều thuộc album The Tortured Poets Department

Một số ca khúc bị nhắc tên trong vụ kiện là Down Bad và I Can Do It With A Broken Heart , đều thuộc album The Tortured Poets Department . Ngoài ra, đơn kiện còn liên quan đến các bài hát thuộc nhiều album khác của Taylor Swift như Lover, Folklore, Evermore và Midnights . Đây đều là những giai đoạn Taylor được chú ý mạnh với vai trò singer-songwriter, khi phần lyric tự sự trở thành một trong những dấu ấn rõ nhất trong âm nhạc của cô.

I Can Do It With A Broken Heart - ca khúc được nhắc đến trong vụ kiện

Tin thắng kiện đến đúng thời điểm đời tư của Taylor Swift đang phủ sóng toàn cầu. Trước đó, Taylor Swift và Travis Kelce đã kết hôn vào ngày 3/7 tại Madison Square Garden, New York. Hôn lễ của cặp đôi thành một trong những sự kiện giải trí được bàn tán nhiều nhất những ngày qua.

Tin thắng kiện đến đúng thời điểm đời tư của Taylor Swift đang phủ sóng toàn cầu khi Taylor Swift và Travis Kelce đã kết hôn vào ngày 3/7

Hôn lễ được tổ chức với quy mô lớn nhưng bảo mật nghiêm ngặt. Đám cưới có khoảng 1.000 khách mời tham dự, quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Camila Cabello, Zoë Kravitz, Hugh Grant, Jack Antonoff và Kelsea Ballerini. Khách mời được yêu cầu giữ kín thông tin, hạn chế thiết bị điện tử và không tự ý đăng ảnh cô dâu chú rể hay không gian bên trong sự kiện lên mạng xã hội.

Sự xa hoa, kín tiếng và gần như không có ảnh chính thức nào được công bố đã khiến hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce trở thành một trong những sự kiện giải trí được bàn tán nhiều nhất những ngày qua.

Chính sự xa hoa, kín tiếng và gần như không có ảnh chính thức nào được công bố đã khiến hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce trở thành một trong những sự kiện giải trí được bàn tán nhiều nhất những ngày qua.

Chỉ trong vài ngày, Taylor Swift vừa bước vào cuộc hôn nhân gây bão toàn cầu, vừa nhận phán quyết có lợi trong vụ kiện bản quyền kéo dài. Sau hôn lễ được ví như “siêu đám cưới” của làng giải trí, nữ ca sĩ tiếp tục có thêm tin vui khi thoát khỏi yêu cầu bồi thường hơn 30 triệu USD, tương đương khoảng 790 tỷ đồng.

Ảnh: X