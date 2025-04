Mới đây, một người phụ nữ ở Malaysia đã có trải nghiệm đáng sợ khi một gã đàn ông lạ mặt đã lợi dụng sơ hở, lẻn vào sân nhà chị với mục đích xin tiền. Vì có phản ứng nhanh nhạy nên người phụ nữ đã bảo đảm được sự an toàn cho bản thân. Đây cũng là bài học cho những người khác cần phải thận trọng hơn.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz, sự việc mới xảy ra vào khoảng 2 rưỡi chiều ngày thứ Năm, 24/4 vừa qua tại Taman Bidara, Kulim, bang Kedah của nước này.

Người phụ nữ vừa lái xe vào trong sân thì gã đàn ông đã phát hiện ra và đi bộ về phía ngôi nhà.

Theo đó, người phụ nữ là vợ của chủ nhà vừa đi làm về, đang lái xe vào nhà và mở cổng bằng điều khiển từ xa thì gã đàn ông lạ mặt đột nhiên từ ngoài đường tiến vào trong sân. Hắn yêu cầu người phụ nữ đưa tiền mặt cho hắn.

Mặc dù được nhìn thấy không mang theo bất kỳ loại vũ khí nào nhưng sự xuất hiện bất ngờ của gã đàn ông khiến người phụ nữ vô cùng sợ hãi. Ngay lập tức, cô đã đóng cửa sổ xe và ngồi yên bên trong để đảm bảo an toàn cho bản thân và không tuân thủ các yêu cầu của nghi phạm.

Gã đàn ông bỏ đi sau khi không đạt được mục đích.

Sau đó, may mắn là gã đàn ông đã bỏ đi dù không đạt được mục đích. Người phụ nữ sau đó đã báo cảnh sát về vụ việc cũng như chia sẻ câu chuyện cùng đoạn video do camera an ninh gắn trong sân nhà ghi lại để cảnh báo cho những người dân khác.

Trong khi đang điều tra vụ việc, cảnh sát địa phương cũng khuyên mọi người luôn cảnh giác, đặc biệt là khi vào hoặc ra khỏi nhà để tránh bị kẻ gian lợi dụng.

Một số biện pháp an toàn được khuyến nghị bao gồm:

- Đảm bảo cổng và cửa được khóa ngay khi về đến nhà.

- Tránh mở cổng tự động từ xa mà không kiểm tra xung quanh trước.

- Báo ngay cho cảnh sát địa phương nếu phát hiện có cá nhân đáng ngờ trong khu phố.

- Lắp đặt thêm hệ thống an ninh như camera giám sát và đèn cảm biến chuyển động để tăng cường an ninh cho ngôi nhà.

- Cư dân cũng được nhắc nhở không nên dễ dàng tin tưởng những cá nhân lạ mặt xin tiền hoặc cố gắng vào nhà mà không có lý do chính đáng.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)