Vừa khai tử tại Việt Nam nhưng Mitsubishi Outlander lại bổ sung phiên bản mới tại thị trường này

Mitsubishi Outlander tại thị trường Australia vừa có thêm phiên bản đặc biệt Outlander LS Black Edition, mang đến phong cách ngoại thất đậm chất thể thao và nhiều trang bị cao cấp hơn so với biến thể LS tiêu chuẩn. Phiên bản này dự kiến có mặt tại đại lý từ tháng 2/2026 và được định giá khởi điểm 47.990 AUD, tương đương khoảng 865 triệu đồng.

Mitsubishi Outlander 2026 có thêm bản mới tại Australia. Ảnh: Mitsubishi

Mặc dù mang tên “Black Edition”, phiên bản này không sở hữu nước sơn đen toàn thân, mà thay vào đó Mitsubishi áp dụng những chi tiết sơn đen nổi bật trên nền màu ngoại thất khác như Graphite Gray, Moonstone Gray hoặc White Diamond. Các chi tiết màu đen này bao gồm vành la-zăng 18 inch, thanh giá nóc, viền cửa sổ, lưới tản nhiệt Dynamic Shield, các viền đèn sương mù và các chi tiết trang trí cản trước/sau nhằm tạo nên diện mạo mạnh mẽ hơn cho chiếc SUV.

Ngoại thất được làm nổi bật với lớp sơn hai tông màu kết hợp cùng các chi tiết đậm chất thể thao, nhưng không chỉ dừng lại ở hình thức. Mẫu LS Black Edition còn được thừa hưởng một số trang bị từ biến thể cao cấp hơn là Aspire, bao gồm ghế trước có sưởi, ghế lái chỉnh điện và ốp nội thất microsuede phối da tổng hợp. Những nâng cấp này mang lại cảm giác sang trọng và tiện nghi hơn so với bản LS tiêu chuẩn.

Ngoại thất ấn tượng với nhiều chi tiết sơn đen. Ảnh: Mitsubishi

Trong khi đó, cabin vẫn giữ nhiều tính năng hiện đại vốn có của Outlander 2026, như màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn, hệ thống âm thanh Dynamic Yamaha 8 loa, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng các trang bị tiện ích khác giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.

Về vận hành, Outlander LS Black Edition tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2.5 lít 4 xy-lanh hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 244Nm, hộp số CVT và hệ dẫn động bốn bánh Super All-Wheel Control (S-AWC).