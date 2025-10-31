Vừa "hồi sức" không bao lâu, giá vàng "quay xe" giảm cắm đầu

8h30 sáng ngày 31/10/2025, thị trường vàng trong nước ghi nhận đà tăng mạnh mẽ, đưa giá vàng miếng SJC trở lại mốc sát 149 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, theo sát diễn biến tăng nóng của giá vàng thế giới sau quyết định giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và những lo ngại về bất ổn địa chính trị.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 148,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Các thương hiệu lớn khác như PNJ, Doji cũng báo giá mặt hàng này ở mức tương tự. Đáng chú ý, chênh lệch giữa chiều mua và bán vẫn được duy trì ở mức cao là 2 triệu đồng mỗi lượng.

Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, giá vàng miếng SJC giảm mạnh về mức 145,8 - 147,8 triệu đồng/lượng. Mỗi lượng vàng đã giảm tới 1,2 triệu đồng chỉ sau 3 tiếng đồng hồ.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh phiên trưa ngày 31/10.

Mức này vẫn chưa phải thấp nhất, tại phiên điều chỉnh giá vàng đầu giờ sáng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng có thời điểm chạm mức 146,6 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự vàng nhẫn giảm giá trong phiên điều chỉnh trưa nay. SJC đã giảm 1,6 triệu đồng cho vàng nhẫn loại 1, 2 chỉ, từ 147,2 triệu đồng xuống 145,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Và với chiều mua vào, vàng nhẫn của thương hiệu giảm mạnh, về còn 143,1 - 145,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn giảm1,6 triệu đồng/lượng sau gần 3 tiếng đồng hồ.

Giá vàng trong nước tháng 10/2025 có sự biến động cực lớn, với những cú sốc giảm sâu và tăng mạnh đột ngột, có lúc giảm tới hơn 10 triệu đồng/lượng so với đỉnh lịch sử sau khi đạt mức cao kỷ lục.

Thậm chí, đã có thời điểm giá vàng tăng lên sát mốc 154 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn trơn tại một số thương hiệu vào giữa tháng 10.

Tại phiên họp Quốc hội sáng 30/10, Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết, biến động thị trường vàng trong nước thời gian qua là do tác động tổng hợp từ tình hình địa chính trị (toàn cầu), chính sách kinh tế và thương mại không nhất quán của các nước lớn, và tâm lý đầu tư, tích trữ vàng trong nước.

Ông nhấn mạnh giao dịch mua bán vàng 9 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 23.300 tỷ đồng, tương ứng gần 0,2% GDP của Việt Nam, cho thấy quy mô và mức độ sôi động cần phải được quản lý chặt chẽ.

Để ổn định thị trường, cơ quan quản lý đang thực hiện nhiều biện pháp, bao gồm tăng cường thanh, kiểm tra và quan trọng là xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng từ ngày 10/10. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu xây dựng khung pháp lý về sàn giao dịch vàng để minh bạch hóa giao dịch, hướng tới kiểm soát thị trường tốt hơn trong thời gian tới.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay sau khi hồi phục được về mốc 4.040 USD/ounce đã quay đầu hạ nhiệt, hiện chủ yếu giao dịch quanh vùng 4.016 USD/ounce.

Theo CNBC, Viện Đầu tư Wells Fargo vừa nâng dự báo giá vàng cuối năm 2026 lên 4.500 - 4.700 USD/ounce, tăng so với mức 3.900 - 4.100 USD/ounce trước đó, với nhận định rằng bất ổn địa chính trị và thương mại toàn cầu sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào kim loại quý.



