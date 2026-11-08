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Vừa hoàn thành siêu cột trụ cao 72m tại sân vận động 135.000 chỗ ngồi lớn nhất thế giới do tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng

Chí Kiên
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Với kích thước 10x13m và chiều cao lên đến 72m, đây là một trong những cấu kiện có quy mô lớn nhất tại dự án sân vận động VinFast - Trống Đồng.

VinCons cùng các đơn vị đối tác vừa chính thức hoàn thành đổ bê tông đốt cao nhất siêu cột trụ đầu tiên thuộc dự án Sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Với kích thước 10x13m và chiều cao lên đến 72m, đây là một trong những cấu kiện có quy mô lớn nhất tại dự án sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Quá trình thi công đặt ra thách thức rất lớn cho Ban Quản lý xây dựng dự án và tập thể kỹ sư, công nhân. Hạng mục đòi hỏi vận hành công nghệ ván khuôn trượt liên tục 24/24h với tốc độ trên 2m/ngày, đồng thời phải kết hợp giải pháp kỹ thuật phức tạp: sử dụng hệ thống Cooling Pipe giải nhiệt cho lõi kết cấu và ủ nhiệt cho phần biên.

- Ảnh 1.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng tại Hà Nội có diện tích khoảng 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi, sẽ trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới khi hoàn thành. Công trình cũng được thiết kế với hệ thống mái vòm đóng mở tự động, hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn FIFA và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời ưu tiên các giải pháp công nghệ xanh.

- Ảnh 2.

Về kiến trúc, sân vận động lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng chim Lạc, đưa các biểu tượng văn hóa Việt Nam vào ngôn ngữ thiết kế đương đại. Với quy mô lớn và định hướng tổ chức các sự kiện quốc tế, công trình được kỳ vọng trở thành địa điểm tổ chức các giải đấu thể thao, chương trình văn hóa, nghệ thuật và giải trí quy mô lớn.

Bao quanh sân vận động chính là hệ thống công trình thể thao phục vụ nhiều bộ môn và các sự kiện quy mô lớn. Trong đó, sân vận động Olympic sức chứa 40.000 chỗ được thiết kế phục vụ các giải điền kinh quốc tế cùng những sự kiện thể thao, văn hóa lớn. Hanoi Sport Arena có sức chứa 12.000 chỗ, hướng tới tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp, chương trình văn hóa và lễ hội giải trí.

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Cung thể thao dưới nước Aquatic Center với 10.000 chỗ phục vụ các môn bơi và thể thao dưới nước theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Bên cạnh đó, nhà thi đấu xe đạp lòng chảo có sức chứa khoảng 4.000–5.000 chỗ, được thiết kế chuyên dụng cho các giải đua xe đạp trong nhà.

Theo lộ trình dự kiến, sân vận động VinFast - Trống Đồng sẽ hoàn thành vào tháng 7/2027.

Toàn bộ Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương dự kiến hoàn thành các hạng mục chính vào tháng 8/2027.

Khi hoàn thiện, tổ hợp sẽ quy tụ nhiều loại hình công trình thể thao trong cùng một không gian: sân vận động quy mô lớn, sân Olympic, nhà thi đấu trong nhà, trung tâm thể thao dưới nước, nhà thi đấu xe đạp lòng chảo, hệ thống sân thể thao vợt và quần thể golf.

Đây cũng là cấu trúc được thiết kế để phục vụ đồng thời nhiều nhóm nhu cầu, từ thi đấu chuyên nghiệp, các đại hội thể thao quốc tế đến concert, lễ hội văn hóa, giải trí và hoạt động thể thao thường nhật.

Vinhomes Global Sportia Hanoi được Tập đoàn Vingroup khởi công vào cuối năm ngoái, có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 9.171 ha, triển khai trên địa bàn 11 xã của TP Hà Nội.

Tags

Trống Đồng

vingroup

Vincons

cột trụ

sân vận động

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