Vua hồ tiêu Phan Minh Thông: Giải thưởng Human Act Prize “giúp” tôi bận đến ngộp thở

Kể từ sau khi Phúc Sinh được vinh danh tại Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2024, doanh nhân Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT công ty, thường được gọi là “vua hồ tiêu” – gần như không có lấy một ngày rảnh rỗi.

“Tháng này tôi sẽ tham gia tới 4 podcast trên những kênh lớn trong nước”, ông Thông nói. Truyền thông bận rộn, khách hàng nội địa tìm đến ngày một nhiều. Thương hiệu K Coffee vốn “phủ sóng” tốt ở miền Nam nay đã lan tỏa mạnh mẽ ra miền Bắc.

Hiệu ứng truyền thông ngoài mong đợi

Giải thưởng đã mang lại cho ông Thông nhiều hơn những gì ông dự đoán. Các cửa hàng trong chuỗi K Coffee trở nên đông khách, đơn hàng nội địa tăng mạnh, đặc biệt sau khi chuỗi mở rộng ra Hà Nội và nhanh chóng được đón nhận.

“ Tôi nghĩ Human Act Prize là một giải thưởng tầm vóc, tạo tác động mạnh mẽ. Nó giúp doanh nghiệp rất nhiều trong việc khẳng định uy tín về phát triển bền vững ”.

Điều thú vị là hệ thống K Coffee vốn không phải việc ông trực tiếp điều hành. Mảng nội địa được giao cho đội ngũ nhân sự chuyên trách. “ Tôi chỉ như một KOL đại diện thương hiệu” , ông ví von. Nhưng vì nhiều khách hàng lầm tưởng ông quản lý cả mảng này nên vẫn liên lạc, chốt đơn… khiến ông Thông buộc phải xuất hiện trong các sự kiện, cuộc gặp gỡ. Lịch trình vốn đã dày đặc lại thêm chật kín.

Từ sau Human Act Prize, ông Phan Minh Thông nói vui rằng mình đã trở thành 1 KOL đại diện thương hiệu

Thực ra, công việc chính của Chủ tịch Phúc Sinh vẫn là điều hành xuất khẩu nông sản – hoạt động cốt lõi. Đây là những thương vụ cung cấp nguyên liệu quy mô lớn, giá trị rất cao. Nếu lơ là, hậu quả có thể là… phá sản.

“ Trước nay chúng tôi chủ yếu làm B2B, làm việc với ngân hàng và đối tác xuất khẩu nên ít cần truyền thông. Nhưng khi chuyển sang nội địa, làm B2C, thì vô số đầu việc mới phát sinh ”, ông nói.

Biết nói “không”

Dù nhận được nhiều lời mời, ông Thông không phải lúc nào cũng nhận. “ Tôi nghĩ mình là người rất giỏi nói ‘không’”. Với ông, kinh doanh mới là ưu tiên số một. Xây dựng thương hiệu chỉ có ý nghĩa khi công việc kinh doanh thực sự đạt kết quả tốt.

Có người cho rằng ông kiêu kỳ, nhưng cũng có không ít đối tác trân trọng sự rõ ràng ấy. Với ông Thông, bản lĩnh của doanh nhân không chỉ nằm ở chỗ dấn thân mà còn ở khả năng biết từ chối đúng lúc.

Là một người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, ông Thông tin rằng mỗi người đều cần có cơ hội. Vì vậy, dù không thích xuất hiện quá nhiều trên truyền thông, ông vẫn cố gắng dành cho mỗi phóng viên tìm đến mình một câu trả lời riêng. “ Khi câu chuyện về tôi được lan tỏa thì chính người phóng viên cũng tỏa sáng.”

Quan trọng hơn, ông muốn chia sẻ để đồng hành cùng những doanh nhân khác. “ Phúc Sinh đã vượt qua nhiều thử thách, nhưng tôi luôn thấy mình may mắn hơn nhiều người. Có không ít doanh nhân đang phải vật lộn, chịu đựng những nỗi đau không tưởng để đi đến tận cùng con đường. Nếu câu chuyện của tôi giúp được họ phần nào, thì đó cũng là cách tôi đóng góp .”

Cảm hứng từ doanh nhân đi trước

Ông kể mình thường theo dõi những chia sẻ của ông Trương Gia Bình – Chủ tịch FPT. Dù điều hành một tập đoàn công nghệ hàng đầu, ông Bình vẫn trực tiếp bán hàng, làm truyền thông, đào tạo đội ngũ. Có lần, chỉ để kịp gặp đối tác ở Mỹ, ông Bình phải dậy từ ba giờ sáng, bay nối chuyến gần một ngày, rồi lại làm việc liên tục đến đêm khuya.

“Quy mô công việc của anh Bình chắc chắn lớn hơn tôi nhiều nhưng cách làm thì vẫn vậy: doanh nhân nào cũng phải tự xắn tay vào. Quan trọng nhất là hiệu quả cuối cùng. Nhìn vào đó, tôi thấy mình bận rộn cũng là điều bình thường ”, ông Thông nói.

Dù nói vậy, nhưng ông Thông nhận thức rõ giới hạn cá nhân. Ông đang tích cực tuyển dụng nhân sự chất lượng cao. Với nền tảng tài chính vững mạnh, Phúc Sinh thu hút nhiều chuyên gia về truyền thông và kinh doanh bán lẻ để gánh vác mảng nội địa, giảm áp lực cho ông.

Niềm vui lớn nhất: cà phê Việt được biết tới nhiều hơn

Điều khiến ông Thông vui nhất là nhờ hiệu ứng truyền thông, cà phê Việt Nam – đặc biệt là cà phê Sơn La – ngày càng được nhiều người biết tới. “Cách làm của Phúc Sinh không chỉ là nói về bản thân mình mà còn kể câu chuyện của những vùng đất cà phê, để cùng nhau xây dựng thương hiệu chung cho Việt Nam .”

Doanh nhân Phan Minh Thông tại Nhà máy cà phê Phúc Sinh Sơn La

Ông nhớ lại, 20 năm trước, Phúc Sinh đã kiên trì theo đuổi những khái niệm như truy xuất nguồn gốc, thực phẩm sạch, phân chia lợi nhuận công bằng – những điều còn xa lạ ở thời điểm đó. Nay, chúng đã trở thành xu hướng chung của doanh nghiệp Việt.

“Chính vì vậy, tôi thấy mình cần tham gia nhiều hơn vào các buổi trò chuyện. Nếu kinh nghiệm của tôi có thể giúp ích cho một số người, thì đó cũng là cách tôi trả lại cho cộng đồng ”, ông nói.