Vừa hết Tết đã "toang": Cặp "tiên đồng - ngọc nữ gen Z" unfollow nhau, đàng gái có động thái quyết liệt đoạn tuyệt

Ngày 24/2, tờ KoreaBoo đưa tin cặp "tiên đồng - ngọc nữ của showbiz Thái Lan Pond Ponlawit Ketprapakorn và Jamie Juthapich Indrajundra bị phát hiện đã hủy kết bạn với nhau trên Instagram. Ngay lập tức, động thái này nhận được sự chú ý và bàn luận của cư dân mạng xứ chùa vàng. Netizen cho rằng cặp sao đình đám đã chính thức đường ai nấy đi nên mới phũ phàng unfollow tài khoản mạng xã hội của đối phương.

Trước những đồn đoán của công chúng, Jamie Juthapich Indrajundra đã đăng thẳng story xác nhận chia tay với Pond Ponlawit Ketprapakorn sau nhiều năm hẹn hò. Khi được người hâm mộ hỏi đang yêu hay độc thân, mỹ nhân lai này trả lời ngắn gọn và dứt khoát "độc thân" để chính thức đoạn tuyệt mối quan hệ với Pond Ponlawit Ketprapakorn.

Nam diễn viên Pond Ponlawit Ketprapakorn và người đẹp Jamie Juthapich Indrajundra chia tay, bỏ theo dõi tài khoản Instagram của nhau. Ảnh: Thairath.

Jamie Juthapich Indrajundra đăng story cho biết cô "độc thân" để xác nhận đã chia tay bạn trai lâu năm. Ảnh: X.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ Pond Ponlawit Ketprapakorn và Jamie Juthapich Indrajundra bày tỏ sự tiếc nuối cho chuyện tình tan vỡ của cặp sao hàng đầu. Từ đầu năm 2025, 2 diễn viên gen Z đã lộ nhiều dấu hiệu trục trặc, rạn nứt kéo dài.

Trước khi chính thức chia tay, Pond Ponlawit Ketprapakorn và Jamie Juthapich Indrajundra từng có mối quan hệ được nhiều người ngưỡng mộ. Họ bên nhau hơn 5 năm. Bất chấp những đàm tiếu của công chúng về việc Pond Ponlawit Ketprapakorn đóng phim boylove và có nhiều cảnh quay thân mật với bạn diễn nam, Jamie Juthapich Indrajundra bỏ ngoài tai, bày tỏ cảm thông và ủng hộ con đường diễn xuất của bạn trai kém 2 tuổi.

Từ đầu năm 2025, cặp sao đã lộ nhiều dấu hiệu trục trặc, rạn nứt kéo dài. Ảnh: KoreaBoo.

Jamie Juthapich Indrajundra sinh năm 1999, đã tham gia hơn một chục bộ phim truyền hình, trong đó có các phim boylove đình đám như Reset hay Fourever You. Jamie Juthapich Indrajundra sinh năm 1997. Cô mang trong mình hai dòng máu Thái - Đức và sở hữu khuôn mặt sắc sảo, nổi bật giữa đám đông với những đường nét hoàn hảo.

Nguồn: KoreaBoo, Thairath