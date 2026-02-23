NSƯT Chí Trung: "Tôi hết thời cũng đúng, hết thời làm vừa lòng thiên hạ"

Mới đây, NSƯT Chí Trung khiến khán giả chú ý khi thẳng thắn chia sẻ về những lời bình luận cho rằng anh "hết thời". Không né tránh, nam nghệ sĩ chọn cách nhìn nhận nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như một lời tự sự sau hơn nửa thế kỷ gắn bó với sân khấu.

Anh chia sẻ: "Có bạn bình luận về tôi rằng: "Chí Trung hết thời rồi". Thì đúng là tôi hết thời rồi, nhưng mà là hết theo kiểu của riêng tôi. 50 năm tôi chạy quần quật trên sân khấu, sáng tập, trưa diễn, tối ghi hình, chưa kể 63 tỉnh thành (cũ) trước đây, chưa có tỉnh nào mà tôi chưa đến. Có lẽ nhiều bạn sẽ hỏi rằng: Tôi đến để làm gì, đi đâu lắm thế.

NSƯT Chí Trung

Xin thưa là tôi đi bán vé, bán từng tấm vé cho nhà hát của tôi, cho đoàn kịch tôi phụ trách. Khi làm giám đốc, thì tôi kiếm tài trợ cả năm cho nhà hát. Vì thế, giờ về hưu, tôi chỉ muốn chạy đến chỗ nào có cảnh đẹp, có đồ ngon, có người vui.

Vậy mà có người bảo là: Ông Trung hết thời rồi, đi quay mấy chỗ ăn uống làm gì cho nó hạ giá bản thân. Tôi không đi bán vé nữa, thì đi quay những nhà hàng, khách sạn sang trọng để các bạn biết chỗ mà đến, và tôi hoàn toàn miễn phí, ăn xong vẫn trả tiền đàng hoàng.

Tôi hết thời thật đó, nhưng mà là hết thời phải chạy deadline, hết thời phải làm vừa lòng thiên hạ, và bắt đầu thời được sống cho chính tôi. Ngày xưa tôi chỉ cắm đầu xuống đất để tìm tiền, cống hiến cho nhà hát. Bây giờ, tôi mới ngửa mặt lên nhìn thấy biển xanh ngắt, thấy trời xanh bao la, ngửi thấy mùi thơm của đồng nội.

Nghệ sĩ Chí Trung phản hồi bình luận nói anh hết thời

Vậy nên tôi nghĩ, giá trị của con người không nằm ở việc ai gọi mình là gì, mà ở chỗ mình thấy vui khi thức dậy mỗi sáng, mà tôi thì vui lắm. Ai bảo tôi hết thời, cũng được. Miễn là chưa hết vui, chưa hết duyên, hết sức sống. Thế là tôi vẫn thấy đúng thời".

Những lời tâm sự của NSƯT Chí Trung nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ người hâm mộ. Nhiều khán giả cho rằng sau hàng chục năm cống hiến, việc anh tận hưởng cuộc sống theo cách riêng là hoàn toàn xứng đáng.

Từ những vai diễn hài hước quen thuộc trên sân khấu kịch và truyền hình, đến thời gian làm quản lý nhà hát, Chí Trung đã trải qua đủ thăng trầm của nghề. Vì vậy, với anh, "hết thời" không phải là dấu chấm hết của danh tiếng, mà là khởi đầu cho một chặng đường mới khi người nghệ sĩ được sống chậm lại, vui với điều giản dị.

Ở tuổi xế chiều, NSƯT Chí Trung vẫn giữ tinh thần lạc quan và tình yêu nghề cháy bỏng. Và như chính anh nói, chỉ cần còn niềm vui, còn sức sống, thì người nghệ sĩ ấy vẫn luôn ở "đúng thời" của mình.