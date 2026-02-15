Vua hài đất Bắc vào miền Nam đeo kim cương nặng trịch, đàn em xin xưng hô thân mật

Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng với khách mời là nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh.



Mở màn chương trình, MC Nguyên Khang hỏi Xuân Hinh: "Cháu xin chào chú! Nhưng cháu không biết chú muốn cháu gọi chú là chú hay xưng bố con cho thân mật?".

Xuân Hinh

Xuân Hinh đáp: "Gọi tôi là anh đi cho trẻ, gọi chú cháu với bố con nghe như kiểu tôi sắp đi đến nơi rồi".

Nguyên Khang nói: "Nhưng nếu xưng anh em người ta sẽ không nói bố Xuân Hinh mà nói tôi. Họ nói tôi không biết xưng hô phải phép với bố Xuân Hinh. Vậy nên tôi xin phép xưng bố con với bố Xuân Hinh cho phải phép".

Tiếp đó, nam MC tiết lộ: "Bố Xuân Hinh vào miền Nam mang theo 5 bộ đồ để mặc ở 5 dịp khác nhau, không mặc trùng lại bộ nào. Con từng nghe người ta nói bố Xuân Hinh chịu chơi lắm, giờ mới được chứng kiến và tin là thật.

Chưa kể là bây giờ bố Xuân Hinh còn đang đeo kim cương nặng tay lắm".

Nghệ sĩ Xuân Hinh vội thanh minh: "Thực ra bây giờ tôi có tuổi rồi, cứ chạy theo các cháu trẻ thì cũng mệt, nhìn hốc hác cả vào nên phải mông má, tút tát bằng quần áo, trang sức, make up các kiểu để nhìn cho đỡ già".

MC Nguyên Khang nhận định: "Năm vừa rồi là năm của bố Xuân Hinh, một năm quá rực rỡ. Còn ai qua được bố nữa? Bố đóng MV Bắc Bling quá thành công!".

Được biết, nghệ sĩ Xuân Hinh đang có nhiều hoạt động tại miền Nam. Anh tham gia concert của ca sĩ Hòa Minzy, ra mắt phim Mùi phở kèm theo nhiều hoạt động khác.

Nghệ sĩ Xuân Hinh được mệnh danh là "Vua hài đất Bắc" nhờ lối diễn xuất đa tài, kết hợp nhuần nhuyễn giữa hài kịch hiện đại và các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, xẩm, quan họ.

Với cái duyên ngầm đặc trưng và khả năng biến hóa linh hoạt, ông đã tạo nên những vai diễn kinh điển, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả qua các mùa băng đĩa Tết. Không chỉ mang lại tiếng cười trào phúng, sâu sắc, Xuân Hinh còn là người có công lớn trong việc giữ gìn và truyền bá văn hóa dân gian Việt Nam. Dù trên sân khấu hay ngoài đời, ông luôn giữ được vẻ bình dị, dí dỏm, xứng đáng là một tượng đài nghệ thuật lớn trong lòng công chúng.