Vừa giành giải Mai Vàng, Duy Khánh hé lộ những dự định cho năm mới 2026

Năm 2025, Duy Khánh ghi dấu ấn trong lòng khán giả ở nhiều vai trò khác nhau, từ chương trình truyền hình thực tế Gia đình Haha , dự án phim điện ảnh Tay anh giữ một vì sao hợp tác cùng nam diễn viên nổi tiếng Lee Kwang Soo đến MV Mưa sa mạc giàu cảm xúc.

Mới đây, anh cũng giành giải Mai vàng 2025 ở hạng mục "Diễn viên hài được yêu thích nhất". Đây có thể xem là "quả ngọt" sau một năm làm việc đầy sáng tạo và nỗ lực của Duy Khánh.

Để đánh dấu một năm thành công rực rỡ như thế, Duy Khánh đã cho ra mắt phần 2 của phim tết Về quê có gì vui trên nền tảng số YouTube.

Duy Khánh làm phim Tết chiếu mạng.

Trong phần 1, Duy Khánh vào vai Thu - một du học sinh Hàn Quốc trở về Việt Nam ăn tết sau 8 năm xa quê. Anh về thăm ngoại, vốn là một vùng quê ngoại ô thiếu thốn đủ thứ từ sóng wifi hay ánh đèn chỉ sáng chập chờn.

Những tình huống "dở khóc dở cười" từ việc làm quen với hàng xóm cho đến những bí mật bất ngờ khi gặp lại người thân lâu năm đã tạo nên một câu chuyện thú vị và đầy cảm xúc.

Trở lại với phần 2, bộ phim tiếp tục theo chân du học sinh Thu trong những tình huống dở khóc dở cười ngày Tết, nhưng lần này nhân vật không còn vô lo như trước mà phải gánh thêm trách nhiệm khi trở thành "bảo vệ bất đắc dĩ". Từ đó, hàng loạt tình huống hỗn loạn, oái oăm và chưa từng gặp trước đó liên tục xảy ra.

Chia sẻ về dự án lần này, Duy Khánh hài hước mô tả: "Đây là một bộ phim Tết hài vô tri, mắc cười". Dù mang màu sắc hài hước, bộ phim vẫn gợi mở nhiều cảm xúc về ngày Tết, đặc biệt với những người trẻ xa nhà.

Hình ảnh trong phim Về quê có gì vui phần 2.

Về quê có gì vui 2 còn có sự góp mặt của nhiều người đồng nghiệp thân thuộc của Duy Khánh như CARA, Phi Phụng, Jun Phạm, BB Trần, Quang Trung, Minh Tú, Thiên Minh, Quốc Khánh, Hữu Đằng, Bé Bảy, Dương Quốc Mỹ…

Chia sẻ về chi phí đầu tư cho một bộ phim quy tụ dàn sao "hot" và chỉ chiếu miễn phí trên mạng, Duy Khánh cho biết: "Thật ra, phim Tết có nội dung nhẹ nhàng hơn so với các bộ phim webdrama khác, nên chi phí sẽ có khác một chút. Nếu nói về con số, nó cũng không phải quá lớn hay quá nhỏ, nhưng đủ để bộ phim này được chỉn chu nhất về mặt hình ảnh".

Lý giải việc tiếp tục mời nhiều gương mặt thân quen tham gia dự án, Duy Khánh cho hay, anh luôn xem mỗi sản phẩm YouTube không chỉ là một bộ phim, mà còn là dịp để lưu giữ kỷ niệm với bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Chính sự thân quen này giúp quá trình làm việc trở nên thoải mái, nhiều ngẫu hứng, thậm chí có không ít phân đoạn được "đẻ thoại" ngay tại hiện trường, mang đến cảm giác tự nhiên và duyên dáng cho bộ phim.

Dàn diễn viên trong phim

Về quê có gì vui 2 còn thể hiện rõ định hướng của anh trong thời gian tới khi tiếp tục theo đuổi con đường nghệ sĩ giải trí đa năng.

Anh bày tỏ: "Khánh thấy bản thân mình được "mở ra" nhiều điều mà trước đó bản thân từng nghĩ mình không thể làm. Sau một giai đoạn thử sức ở nhiều vai trò khác nhau, Khánh may mắn khi nhận được nhiều tình yêu thương từ mọi người. Đó là một trong những điều mà Khánh cảm thấy tuyệt vời và luôn trân trọng".

Không chỉ tham gia diễn xuất, trong Về quê có gì vui 2 , Duy Khánh còn kết hợp với CARA hát nhạc phim Ơ Tết mà .

Ra mắt sản phẩm giữa một thị trường ngập tràn các dự án Tết khác, Duy Khánh cũng không lo lắng trước những sự so sánh vì anh làm phim trên tinh thần phục vụ cho khán giả của mình.

Nam ca sĩ diễn viên có nhiều dự định trong năm 2026.

Duy Khánh bộc bạch: "Thật ra, Khánh cũng có đặt ra mục tiêu, áp lực cho bản thân nhưng vẫn sẽ bình tĩnh sống. Khánh sẽ thuận theo tự nhiên thôi.

Mỗi ngày mình phải luôn hoàn thiện bản thân và cố gắng nỗ lực để duy trì tình yêu thương của khán giả. Khánh nghĩ đó mới là cái điều mà quan trọng nhất đối với một người nghệ sĩ".

Về những dự định cho năm mới 2026, Duy Khánh tiết lộ: "Ở vai trò nào mà được mọi người yêu thương và ủng hộ, Khánh sẽ cố gắng làm nhất có thể. Khánh định hướng, mình sẽ là một người nghệ sĩ giải trí vì có thể làm nhiều thứ cùng một thời điểm".