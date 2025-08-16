Vừa được chốt là "trường hợp đặc biệt", sân bay lớn nhất miền Bắc kỳ vọng đón 30 triệu khách mỗi năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 3/2025/NQ-CP ngày 14/8/2025 về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Quốc hội; các dự án bảo đảm hoạt động bay, tái định cư, công trình phục vụ giải phóng mặt bằng và đường kết nối trực tiếp sẽ được thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Về đầu tư, xây dựng và lựa chọn nhà đầu tư, Nghị quyết cho phép dự án thực hiện song song thủ tục điều chỉnh quy hoạch, khởi công công trình với thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư, chủ đầu tư không phải xin giấy phép xây dựng nhưng phải hoàn thiện điều kiện khởi công trong 6 tháng kể từ ngày khởi công.

Bộ Công an được quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật về đấu thầu trước khi Quốc hội quyết nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bộ Công an phải có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng diện tích đất và hạ tầng đã đầu tư cho UBND tỉnh Bắc Ninh, để tỉnh chuyển tiếp cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải hoàn trả chi phí Bộ Công an và UBND tỉnh đã thực hiện cho ngân sách Nhà nước theo quy định.

Dự án các công trình bảo đảm hoạt động bay sẽ triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng ngân sách Nhà nước, áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Bộ Công an là cơ quan chủ quản và có thẩm quyền dự án, chịu trách nhiệm chuẩn bị, ký hợp đồng, bố trí vốn thanh toán. Bộ Xây dựng phối hợp để bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và tiếp nhận tài sản sau khi hoàn thành.

Ba dự án tái định cư, công trình phục vụ giải phóng mặt bằng và đường kết nối trực tiếp được thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất. UBND tỉnh Bắc Ninh là cơ quan có thẩm quyền, chuẩn bị dự án, chọn nhà đầu tư, ký hợp đồng và bố trí quỹ đất thanh toán.

Đến 2030, Gia Bình đạt công suất 30 triệu hành khách

Về quy hoạch, môi trường, đất đai, nghị quyết nêu rõ 2 quy hoạch gồm phát triển hàng không toàn quốc và tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã được điều chỉnh theo thủ tục rút gọn và không phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược. Quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành liên quan được điều chỉnh đồng thời.

Khi lập, thẩm định, chấp thuận, phê duyệt, quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án được hưởng chính sách, cơ chế đặc thù theo quy định ở trên, cơ quan có thẩm quyền được quyết định các nội dung khác với quy hoạch, kế hoạch có liên quan đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch có liên quan. Sau khi dự án được phê duyệt, các quy hoạch, kế hoạch có liên quan phải được kịp thời rà soát, điều chỉnh, cập nhật và công bố.

UBND tỉnh Bắc Ninh được phép sử dụng chỉ tiêu đất trồng lúa cho dự án để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 14/8 và áp dụng cho đến khi các dự án được hưởng cơ chế, chính sách đặc thù hoàn thành.

Đầu tháng 8, Bộ Tài chính nhận đề xuất đầu tư dự án từ Tập đoàn Masterise - doanh nghiệp trong nước đầu tiên muốn thực hiện dự án này. Nếu được chấp thuận, sân bay sẽ phục vụ mục tiêu an ninh - quốc phòng và là cửa ngõ hàng không của Hà Nội, hướng tới vai trò trung chuyển lớn của châu Á và trung tâm logistics hàng không.

Đến năm 2030, sân bay có hai đường cất hạ cánh, công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; đến 2050 sẽ có 4 đường cất hạ cánh, công suất 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa.

Tổng vốn đầu tư dự án 195.124 tỷ đồng (khoảng 7,5 tỷ USD), gồm 29.268 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư (15%) và hơn 165.855 tỷ đồng vốn huy động (85%).

Hồi tháng 7, Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050, với điểm nhấn quan trọng là bổ sung sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) và điều chỉnh công suất sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Theo quyết định mới, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được đưa vào quy hoạch với quy mô sân bay cấp 4E, tọa lạc tại tỉnh Bắc Ninh – khu vực kinh tế trọng điểm miền Bắc. Sân bay này dự kiến trở thành một trung tâm hàng không quan trọng, chia sẻ áp lực khai thác với sân bay Nội Bài.

Tổng diện tích quy hoạch mới của sân bay Gia Bình là 1.960 ha, rộng hơn Nội Bài (1.500 ha) và Tân Sơn Nhất (cũng khoảng 1.500 ha), chỉ xếp sau Long Thành (5.000 ha).