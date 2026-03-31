Vừa đón tàu dầu Nga, Cuba lại chứng kiến tàu chở hơn 15.000 tấn hàng viện trợ ung dung cập bến Havana, không phải từ Mỹ hay Iran

Trung Quốc đã nối lại hoạt động vận chuyển gạo viện trợ tới Cuba trong bối cảnh quốc đảo Caribe này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực nghiêm trọng. Lô hàng mới gồm 15.000 tấn gạo đã rời cảng Thượng Hải, nằm trong chương trình hỗ trợ khẩn cấp 60.000 tấn mà Bắc Kinh phê duyệt.

Thông tin được Đại sứ Trung Quốc tại Cuba, Hua Xin, công bố trên mạng xã hội X, cho biết chuyến hàng đã khởi hành vào chiều thứ Năm (giờ Bắc Kinh). Trước đó, vào sáng 26/3, một lô hàng khác với khối lượng 15.600 tấn cũng đã cập cảng Havana, đánh dấu chuyến viện trợ thứ ba trong chương trình hỗ trợ này.

Tổng thể, Trung Quốc đã cam kết hai gói viện trợ riêng biệt cho Cuba, gồm 30.000 tấn và 60.000 tấn gạo, nâng tổng lượng hỗ trợ lên 90.000 tấn. Các chuyến hàng hiện tại là một phần trong cam kết được công bố từ tháng 1, thể hiện sự hỗ trợ về kinh tế và chính trị của Bắc Kinh đối với Havana.

Việc các lô hàng liên tiếp cập cảng diễn ra trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với khủng hoảng lương thực ngày càng trầm trọng. Gạo – mặt hàng thiết yếu trong khẩu phần ăn của người dân – trở nên khan hiếm và giá cả tăng cao, vượt quá khả năng chi trả của phần lớn. Tình trạng này buộc chính phủ Cuba phải ngày càng phụ thuộc vào nguồn viện trợ từ bên ngoài để đảm bảo an ninh lương thực.

Hiện mỗi năm Cuba chi khoảng 2 tỷ USD để nhập khẩu thực phẩm. Tuy nhiên, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do lạm phát cao, thiếu ngoại tệ và tình trạng mất điện kéo dài, khiến khả năng nhập khẩu bị hạn chế. Đồng thời, sản lượng lúa gạo trong nước suy giảm cùng sự xuống cấp của ngành nông nghiệp càng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt.

Ngoài Trung Quốc, Cuba cũng nhận được hỗ trợ từ các đối tác khác. Cuối tháng 12/2025, Hàn Quốc đã viện trợ 24.600 tấn gạo thông qua Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc.

Không chỉ đối mặt với khủng hoảng lương thực, Cuba còn đang thiếu hụt nghiêm trọng năng lượng và vừa được nhận hỗ trợ từ Nga. Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, một tàu chở dầu mang cờ Nga – Anatoly Kolodkin – đã tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Cuba vào ngày 29/3 và đang hướng tới cảng Matanzas.

Con tàu này rời cảng Primorsk (Nga) với khoảng 650.000 đến 730.000 thùng dầu thô Urals. Nếu cập cảng thành công, đây sẽ là chuyến hàng dầu đầu tiên mà Cuba nhận được sau hơn hai tháng gián đoạn. Với quy mô vận chuyển lớn, chỉ một chuyến hàng cũng có thể giúp giảm đáng kể áp lực thiếu nhiên liệu trong ngắn hạn.

Theo Tổng thống Miguel Díaz-Canel, Cuba đã không nhận được dầu nhập khẩu trong khoảng ba tháng, buộc chính phủ phải áp dụng các biện pháp phân phối nhiên liệu nghiêm ngặt. Hệ quả là nhiều khu vực trên đảo liên tục xảy ra mất điện, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất.

Việc tàu dầu từ Nga hướng tới Cuba được cho là có sự cho phép tạm thời từ phía Mỹ, dù chưa có thông tin chi tiết về lý do cụ thể. Nếu được dỡ hàng tại Matanzas, nguồn dầu này có thể giúp duy trì hoạt động của các nhà máy điện và hệ thống vận tải trong thời gian ngắn.

Trong bối cảnh khủng hoảng chồng chất, từ lương thực đến năng lượng, các nguồn viện trợ quốc tế đang đóng vai trò quan trọng đối với Cuba, giúp quốc gia này duy trì hoạt động kinh tế và ổn định đời sống người dân trong ngắn hạn.