Vừa đón bố mẹ hai bên về ở chung nhà, 1 cảnh tượng trong đêm đã khiến vợ chồng tôi vội “quay xe”: “Không thể sống thế này được”

Người phụ nữ họ Ngô (Trung Quốc) thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện gia đình mình trên một hội nhóm về gia đình. Cô và chồng đều là con một nên không muốn bố mẹ hai bên sống cảnh tuổi già cô độc. Nghĩ căn nhà 4 phòng ngủ đủ rộng rãi cho đại gia đình, vợ chồng cô quyết định đón cả hai bên phụ huynh về sống chung để tiện chăm sóc.

Thời gian đầu, cuộc sống dưới một mái nhà diễn ra ấm áp và vui vẻ. Mỗi bữa cơm đều rộn ràng tiếng cười nói. Sau ngày dài làm việc, cô Ngô cảm nhận rõ niềm hạnh phúc khi bước vào căn bếp thơm mùi thức ăn ngon và nhìn bốn người lớn tuổi trò chuyện vui vẻ. Vợ chồng cô tin rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.

Ảnh minh hoạ

Nhưng sau vài tháng, những khác biệt trong thói quen sinh hoạt bắt đầu bộc lộ. Mẹ chồng vốn quen với cuộc sống chất lượng cao, thường mua trái cây nhập khẩu và thực phẩm hữu cơ. Trong khi đó, mẹ cô Ngô sống theo lối tiết kiệm, thích dậy sớm đi chợ mua rau giảm giá.

“Bố chồng tôi muốn giữ nhà ở nhiệt độ dễ chịu nên luôn bật điều hòa. Còn bố tôi lại cho rằng thông gió tự nhiên tốt cho sức khỏe, thỉnh thoảng còn lén tắt điều hòa”, cô Ngô kể.

Không chỉ vậy, mẹ chồng cô Ngô còn ghi chép sổ sách chi tiêu rất chi tiết, vô tình tạo ra áp lực chung. Bầu không khí trong gia đình dần trở nên căng thẳng khi mỗi người một quan điểm, một thói quen khó dung hòa.

Cho đến một đêm, khi xuống bếp tìm đồ ăn, cô Ngô vô tình nghe thấy bố mẹ chồng phàn nàn: “Chưa hết tháng mà lương hưu 6.000 NDT (hơn 22 triệu đồng) của chúng ta đã hết sạch rồi. Dù sao cũng không thể chia đều hết các khoản phí, nhưng thế này hơi thiệt cho mình…”.

Người phụ nữ đem chuyện kể lại với chồng. Cả hai dần nhận ra, dù đều mong muốn điều tốt cho bố mẹ, nhưng khác biệt về lối sống và cách chi tiêu khiến người lớn tuổi không thật sự thoải mái khi ở chung. Mỗi gia đình có thói quen tích lũy suốt hàng chục năm, khó thể hòa hợp hoàn toàn trong một không gian.

Ảnh minh hoạ

Sau nhiều lần cân nhắc, cô Ngô quyết định thuê cho bố mẹ chồng một căn hộ 2 phòng ngủ ngay trong cùng khu phố, cách nhà hiện tại chỉ 5 phút đi bộ. Như vậy, họ sẽ có sự tách biệt về không gian nhưng giữ được mối quan hệ gần gũi.

Bất ngờ là sau đó mối quan hệ giữa hai bên phụ huynh lại trở nên gắn bó hơn. Họ thỉnh thoảng gặp gỡ để chơi cờ, trò chuyện vui vẻ. Cuối tuần, đại gia đình lại có dịp sum họp. Mẹ cô Ngô mỗi khi nấu món ngon đều gửi phần sang nhà thông gia và ngược lại, mẹ chồng thường mang hoa quả sang làm quà.

“Lúc này tôi mới hiểu, hiếu thảo không phải luôn cố gắng hiện diện trong cuộc sống bố mẹ, mà là giúp họ có cuộc sống nghỉ hưu hạnh phúc nhất. Ngay cả tình cảm chân thành cũng dễ bị bào mòn bởi mâu thuẫn nhỏ nhặt, vì vậy chúng ta cần quan tâm hơn đến nhu cầu thực tế của phụ huynh thay vì áp đặt mong muốn của bản thân”, cô Ngô viết.

Ảnh minh hoạ

Bài viết của cô Ngô nhận được sự đồng cảm lớn. Không ít cặp vợ chồng đều là con một chia sẻ họ gặp khó khăn trong việc tìm cách cân đối, chăm sóc hai bên gia đình.

Trước những băn khoăn này, người phụ nữ họ Ngô chia sẻ thêm: “Nhiều người lầm tưởng rằng hiếu thảo là lo chu toàn, sắp xếp cả cuộc sống về hưu của bố mẹ, mà quên mất bố mẹ vẫn có suy nghĩ và nhu cầu riêng. Hãy để họ lựa chọn và tôn trọng quyết định đó. Đôi khi, khoảng cách chính là cách giữ gìn hòa khí và tôn trọng sự khác biệt mới là nền tảng giúp một gia đình thực sự bình yên”.