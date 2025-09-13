'Vua doanh số' một thời KIA Morning dễ ra mắt ngay tháng này bản mới cực đẹp, giá dự đoán hơn 300 triệu

Cách đây chưa lâu, fanpage chính thức của KIA tại Việt Nam đã đăng tải hình ảnh hé lộ sắp cho ra mắt phiên bản mới của hai mẫu Sorento và Morning. Hình ảnh cho thấy các xe có thiết kế hiện đại hơn, nhất là với Morning có thiết kế gần như khác hẳn.

Theo một số thông tin không chính thức, KIA sẽ cho ra mắt bản đời mới của hai mẫu xe này ngay trong tháng 9; một số nguồn tin cũng cho rằng mẫu Morning sẽ có giá từ khoảng hơn 300 triệu đồng.

KIA Morning sắp có phiên bản đời mới tại Việt Nam.

Dựa trên hình ảnh được hé lộ, KIA Morning đời mới sẽ có thiết kế của phiên bản mới nhất, có ngôn ngữ tương tự mẫu Carnival đời mới và tương tự phiên bản mới nhất tại nhiều thị trường nước ngoài.

Thiết kế của KIA Morning đời mới gây ấn tượng với các đường ngang kẻ thẳng, kết hợp với các nét sổ dọc để tạo thành góc vuông. Thiết kế này tăng hiệu ứng thị giác về một chiếc xe lớn, hầm hố. Các đường thiết kế mảnh còn tạo cho xe dáng vẻ hiện đại.

Nội thất KIA Morning đời mới.

Tại Việt Nam, KIA từng phân phối 5 phiên bản, nhưng nay chỉ còn phiên bản MT và X-Line với giá lần lượt là 349 triệu đồng và 424 triệu đồng. Trong các tháng gần đây, doanh số của Morning không mấy khả quan; tiêu biểu như tháng 5/2025 chỉ có 4 xe được bán ra, được nhận định là con số chưa từng thấy ở phân khúc này trong nhiều năm trở lại đây.

Trong khi đó, KIA Morning từng được xem là "vua doanh số" phân khúc xe hạng A tại Việt Nam với doanh số hàng chục nghìn chiếc mỗi năm. Nhưng hiện nay, xu thế thị trường dường như đã thay đổi khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các xe gầm cao, vốn thoải mái và tiện dụng hơn. Doanh số Morning trong năm 2024 chỉ đạt 771 chiếc, năm 2023 khoảng 1.467 chiếc, và trong nhiều tháng hiện nay mẫu xe này không đạt được mức 100 xe/tháng.

Đèn pha trên phiên bản GT-Line.

Với mức doanh số không mấy ấn tượng, việc KIA Việt Nam cho ra mắt phiên bản mới dường như là một "ngôi sao hy vọng" nhằm cứu lấy mẫu xe từng rất được ưa chuộng.

Tham khảo thị trường nước ngoài, KIA Morning mới vẫn sử dụng động cơ xăng 4xilanh 1.2L cho công suất tối đa 83 mã lực tại khoảng 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 122 Nm tại khoảng 4.000 vòng/phút. Xe vẫn dẫn động cầu trước, trang bị hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Đây đều là các thông số tương tự xe đang bán tại Việt Nam.

KIA Morning phiên bản GT-Line thế hệ mới tại thị trường nước ngoài.

Tại thị trường nước ngoài, KIA Morning thế hệ mới cũng có thêm phiên bản GT-Line với ngoại hình thể thao hơn bên cạnh các phiên bản thông thường. Về mặt trang bị, KIA Morning tại thị trường nước ngoài có nhiều tính năng hỗ trợ lái hiện đại, tiêu biểu như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn...

Hiện chưa có thông tin cụ thể về mức giá và trang bị của mẫu KIA Morning mới sắp bán tại Việt Nam.