Skoda Slavia vừa ra mắt Việt Nam giá từ 421 triệu, có gì lạ mà chuyên gia "giật mình" khi lái thử?

Sáng 11/9, Skoda Việt Nam cho ra mắt chính thức mẫu sedan Slavia. Đây là mẫu xe nằm ở phân khúc hạng B với các xe như Toyota Vios, Hyundai Accent, hay Mazda2.

Điều khiến Slavia khác biệt là mẫu xe đến từ một thương hiệu của Séc, sử dụng khung gầm châu Âu do Volkswagen phát triển, và được lắp ráp tại nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Nhờ được lắp ráp tại Việt Nam, Skoda Slavia có mức giá ưu đãi khởi điểm 421 triệu đồng - rất cạnh tranh trong phân khúc.

Tại sự kiện ra mắt, một số chuyên gia trong ngành xe đã chia sẻ cảm nhận này sau khi trải nghiệm thực tế, cho thấy Skoda Slavia có nhiều tiềm năng trở thành lựa chọn của người tiêu dùng.

Skoda Slavia phiên bản Ambition tại sự kiện ra mắt.

Cụ thể hơn, chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng, admin cộng đồng xe OTO+, chia sẻ rằng ông đã có cơ hội cầm lái Slavia tại nhà máy trước khi xe ra mắt. Ông cho rằng ngoại hình của xe không để lại nhiều ấn tượng, nhưng khi bước lên và cầm lái, Slavia khiến ông có suy nghĩ khác.

Ông chia sẻ: "Tôi có được hân hạnh được mời xuống chạy thử Slavia và Kushaq ở nhà máy [trước khi xe ra mắt]. Ban đầu, với góc nhìn của tôi, nhìn mẫu xe đến từ Đông Âu này không quá bắt mắt, nhưng khi cầm lái, tôi thực sự giật mình. Lúc đấy, tôi đi tìm hiểu và thấy rằng, nếu lái thì Slavia lái còn hay hơn cả Kushaq".

Chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng cũng chia sẻ thêm: "Đây là một chiếc xe khá đặc biệt, bởi đây là một chiếc xe sedan nhưng có gầm cao như một chiếc SUV. Cho nên xe hoàn toàn phù hợp với các địa hình khó tại Việt Nam".

Skoda Slavia có chiều cao gầm ngang một số mẫu SUV.

Cùng với đó, chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng cũng nhắc đến nền tảng khung gầm của mẫu xe, cho rằng đây cũng là một ưu điểm.

Cụ thể hơn, Skoda Slavia sử dụng khung gầm loại MQB A0 IN do Volkswagen phát triển. Khung gầm này không chỉ sử dụng chung với mẫu Kushaq mà còn nhiều mẫu xe khác như Kylaq của Skoda, T-Cross, Virtus, hay Polo của Volkswagen.

Hàng ghế sau có thể gập lại, nâng tổng dung tích cốp chứa đồ lên tới 1.050 lít.

Trong hành trình xuyên Việt "Từ Độc lập tới Thống Nhất" vừa diễn ra, anh Trần Giáp đến từ Vietnam Road Trip, đã cầm lái Skoda Slavia. Anh cũng có ấn tượng tốt với khung gầm của xe.

Anh chia sẻ: "Ấn tượng nhất đến từ hệ thống khung gầm rất chắc chắn. Cộng thêm vào đó là hệ thống treo cũng rất chắc. Mình có thử cua gắt ở khu điện gió hay trên đường đèo Hải Vân thì thấy xe rất ổn định. Hệ thống khung gầm và hệ thống treo tạo thành khối thống nhất, nên có thể tự tin ôm cua ở tốc độ cao. Ngay cả khi Slavia có khoảng sáng gầm tới 179 mm thì ôm cua đổ đèo vẫn chắc, trọng tâm không hề bị cao".

Skoda Slavia phiên bản Style trong hành trình "Từ Độc lập tới Thống Nhất".

Theo công bố của hãng, Skoda Slavia có dung tích cốp lên tới 521 lít, có thể mở rộng tới 1.050 lít khi gập hàng ghế sau. Đây cũng là con số tốt bậc nhất phân khúc.

Sau trải nghiệm thực tế từ hành trình "Từ Độc lập tới Thống Nhất", anh Nguyễn Đăng Việt, người dẫn chương trình của talkshow chuyên sâu về xe Trên Ghế, cũng bày tỏ ấn tượng với cốp đồ của xe. Một chiếc Slavia trong hành trình chịu trách nhiệm chở vali đồ cỡ lớn và nhiều loại vật phẩm khác phục vụ hành trình, nhưng cốp xe vẫn có thể chứa đủ - dù chỉ là một chiếc sedan hạng B.

Theo công bố, Skoda Slavia sẽ được bán với 3 phiên bản, lần lượt là Active, Ambition, và Style, phù hợp cả với nhóm sử dụng xe để chạy dịch vụ, lẫn sử dụng để phục vụ gia đình.