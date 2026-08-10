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Vừa đỗ Bách Khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm kiếm tiền mua laptop

Lam Giang (Tổng hợp)
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Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, D. đạt 26,92 điểm và vừa nhận tin trúng tuyển ngành Kỹ thuật Nhiệt, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Mới đây, mạng xã hội vô cùng bàng hoàng và đau xót trước câu chuyện của nam sinh vừa đỗ Đại học Bách Khoa Hà Nội đột ngột qua đời trong lúc đang đi làm thêm để kiếm tiền mua laptop. Chàng trai xấu số là H.P.D. (19 tuổi, trú thôn Vĩnh Hòa, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Thiên).

Chia sẻ trên báo Dân trí, ông Trương Quốc Hải, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác Thạch Khên xác nhận, em D. qua đời sau một cơn đột quỵ.

Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, D. đạt 26,92 điểm và vừa nhận tin trúng tuyển ngành Kỹ thuật Nhiệt, Đại học Bách khoa Hà Nội. Biết tin đỗ đại học, D. rất háo hức. Nam sinh đi làm thêm để kiếm tiền mua chiếc máy tính xách tay, chuẩn bị cho những năm tháng học đại học. Thế nhưng, bao nhiêu dự định, ước mơ, hoài bão của chàng trai 19 tuổi đã mãi mãi dang dở.

Vừa đỗ Bách Khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm kiếm tiền mua laptop - Ảnh 1.

Người thân, bạn bè đến chia buồn với gia đình D. (Ảnh: Fanpage Hà Tĩnh Ngày Mới)

Ông Hải thông tin, chiều ngày 9/8, nam sinh đi làm thêm tại một công trường xây dựng và bất ngờ đột quỵ. D. sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố làm thợ xây, mẹ không có công việc ổn định. Dưới D. còn có một em gái đang học cấp 2.

Chàng trai được nhận xét là một học sinh ngoan, chịu khó, học giỏi. Trước đây, khi được trao quà hỗ trợ, nam sinh từng nói muốn dành phần quà cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn. Đại diện chính quyền và các đoàn thể xã Thạch Khê đã đến thắp hương, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình D. Hiện địa phương cũng đang lên phương án hỗ trợ gia đình em trong thời gian tới.

Thông tin về sự việc khiến dư luận đau lòng. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự tiếc thương nam sinh. “Thương quá, cánh cửa đại học đã rộng mở, vậy mà em lại chẳng có cơ hội để bước vào. Mong em được an nghỉ”; “Tiếc cho em, 12 năm đèn sách, đến ngày hái quả thì lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy. Xin chia buồn cùng toàn thể gia đình, mong bố mẹ và em gái của em sớm vượt qua nỗi đau này”.

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