Vừa đi làm vừa học thạc sĩ vẫn vô địch pickleball, cô gái xinh đẹp ở TP.HCM nói về định kiến "ra sân để làm màu"

Dáng người mảnh khảnh, gương mặt sáng và nụ cười tươi, thoạt nhìn, ít ai nghĩ cô có thể giữ vững tâm lý trong những pha bóng căng thẳng, nhất là khi Ly và đồng đội đã để thua 2 trận ở vòng Bảng. Thế nhưng Ly Ly lại thể hiện lối đánh chắc chắn, phản xạ nhanh và đặc biệt bình tĩnh ở những thời khắc quyết định trong các trận Bán kết và Chung kết.

Ly Ly, cô gái bị đánh giá thấp từ vòng bảng giải đấu bất ngờ có màn thể hiện xuất sắc trong trận chung kết và giành chức vô địch

Cùng đồng đội Hà Vy, cô bất ngờ tiến thẳng vào trận chung kết và lên ngôi vô địch trong sự ngỡ ngàng xen lẫn khâm phục của nhiều người có mặt.

Sau giải đấu, chúng tôi có dịp trò chuyện với Ly Ly và biết thêm rằng ngoài pickleball, cô gái này còn có một hành trình học tập đáng nể. Sinh ra và lớn lên tại Bình Phước, Ly từng học THPT chuyên Quang Trung. Sau đó, cô theo học ngành Tài chính tại Đại học Kinh tế TP.HCM, rồi tiếp tục theo đuổi bậc Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Hiện tại, Ly đang trong quá trình bảo vệ luận án thạc sĩ – một bước đệm để hiện thực hóa ước mơ trở thành giảng viên đại học.

Ly hiện là làm trong ngành truyền thông - marketing

Từ “tân binh” làng pick đến nhà vô địch

Ly chia sẻ rằng cô chỉ mới biết đến pickleball cách đây vài tháng. “Ban đầu mình chỉ ra sân chơi thử cho vui thôi, nhưng đánh vài trận thì thấy cuốn quá. Pickleball vừa vận động mạnh, vừa có tính chiến thuật, lại dễ tạo kết nối. Càng chơi càng mê, thành ra bây giờ cứ rảnh là muốn ra sân,” Ly chia sẻ.

Lần đầu tham gia giải đấu, cô bắt cặp với Hà Vy (Vyheo) – một tay vợt nữ có nhiều kinh nghiệm hơn, được xếp trình A, trong khi Ly chỉ là VĐV trình C - theo đánh giá của BTC. Ban đầu, cả hai tưởng sẽ khó phối hợp, nhưng càng đánh lại càng ăn ý. “Vy hỗ trợ mình nhiều, từ chiến thuật đến tinh thần. Có trận chúng mình còn lội ngược dòng nghẹt thở để vào chung kết. Khoảnh khắc cùng nâng cúp vô địch thật sự khó quên, vừa vui vừa thấy nỗ lực bỏ ra được đền đáp,” Ly nhớ lại.

Dù gây ấn tượng bằng thành tích, Ly thừa nhận những ngày đầu ra sân không dễ dàng. Không ít lần, cô nghe thấy những lời bàn tán kiểu: “Chắc lại chỉ ra sân để làm màu thôi” hay “Đánh thì ít mà diện đồ thì nhiều”. Ban đầu, Ly hơi chạnh lòng, nhưng rồi cô quyết định phản ứng theo cách khác: chứng minh bằng chính lối chơi của mình.

“Mình nghĩ định kiến thì chỉ có thể phá bỏ bằng hành động. Thay vì giải thích, mình cứ tập trung chơi hết mình. Khi mọi người thấy mình đánh nghiêm túc, có chiến thuật rõ ràng, thì họ sẽ tự thay đổi cách nhìn,” cô chia sẻ.

“Chơi thể thao đâu có nghĩa là phải xuề xoà?”

Một phần khiến Ly dễ bị “soi” là bởi cô luôn xuất hiện trong hình ảnh rất chỉn chu: quần áo thể thao tôn dáng, tóc tai gọn gàng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng với lớp nền, đường kẻ mắt tinh tế. Nhưng với cô, đó không phải là để khoe khoang, mà đơn giản chỉ là thói quen và sự tôn trọng dành cho môn thể thao mình theo đuổi.

“Cảm giác chỉn chu trong trang phục giúp minh thấy mình đang tôn trọng bộ môn, và đang thi đấu như một vận động viên chuyên nghiệp. Đó cũng là cách mình tự nhắc bản thân: đã ra sân thì phải nghiêm túc. Nhưng với con gái, chuyện bôi kem chống nắng hay makeup để mặt đỡ nhợt nhạt khi vận động thì mình nghĩ rất bình thường. Chơi thể thao đâu có nghĩa là phải xuề xoà,” Ly nói.

Hiện tại, mỗi tuần Ly dành khoảng 2 buổi ra sân, một buổi tập luyện kỹ thuật, một buổi đánh giao lưu social. Với cô, pickleball không chỉ là môn thể thao mà còn là cách cân bằng nhịp sống. “Sau những giờ học và nghiên cứu căng thẳng, được vận động trên sân giúp mình giải tỏa stress, rèn sức bền và kết nối thêm nhiều bạn bè. Nó cho mình một nguồn năng lượng rất khác,” cô chia sẻ.

Không chỉ giúp giảm áp lực học tập, pickleball còn mang lại cho Ly Ly một hình ảnh khác biệt: không chỉ là cô gái học thức mà còn là một VĐV trẻ đầy nhiệt huyết. Và chính sự kết hợp giữa học thuật và thể thao ấy đã giúp Ly Ly tạo nên phong cách riêng: thông minh, chỉn chu và luôn hết mình.

Ly Ly là 1 trong những diễn giả khách mời cho 1 CLB truyền thông

Hiện cô đang bảo vệ luận án thạc sĩ

“Pickleball đến với mình rất tình cờ, nhưng giờ thì nó trở thành một phần cuộc sống. Mình muốn chứng minh rằng con gái có thể vừa học giỏi, vừa chơi thể thao, và quan trọng là vẫn giữ được sự nữ tính, tự tin trên sân,” Ly Ly khẳng định.

Một số hình ảnh đời thường khác của Ly Ly: