Vua dầu mỏ Mỹ dặn con muốn giàu có thì phải chấp nhận 1 điều không ai mong muốn này

Tỷ phú Davison Rockefeller Sr. xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Khi còn nhỏ, ông phải sống dựa vào sự giúp đỡ từ hàng xóm láng giềng.



Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Rockefeller đã luôn tìm tòi mọi cách để có thể kiếm tiền. Bắt đầu từ hai bàn tay trắng, khó khăn vô vàn nhưng nhờ vào sự nỗ lực và ý chí tuyệt vời, ông từng bước xây dựng đế chế kinh doanh của riêng mình. Bên cạnh những nỗ lực phi thường, trí tuệ và sự kiên trì, khả năng nhìn thấu bản chất con người cũng góp phần quan trọng vào thành công của Rockefeller.

Và rồi, kinh nghiệm kinh doanh và sự khôn ngoan trong cuộc sống đã được Rockefeller truyền lại cho con trai qua những bức thư. Trong đó, có một bức thư đề cập đến 1 điều mà bất cứ người nào muốn giàu có cũng phải chấp nhận.

Trong lá thư của mình, Vua dầu mỏ viết: "Đa phần sự an toàn tuyệt đối sẽ không giúp cho chúng ta giàu có. Để có được 'phần thưởng', chúng ta luôn phải chấp nhận những rủi ro cần thiết đi kèm.

Cuộc sống chẳng phải là như vậy sao? Không có chuyện mãi mãi, chắc chắn sẽ có tiến hoặc lùi.

Cha tin rằng thận trọng không phải là công thức hoàn hảo để thành công. Bất kể làm gì trong cuộc sống này, chúng ta vẫn phải lựa chọn giữa rủi ro và an toàn. Và đôi khi, cơ hội chiến thắng sẽ đến chỉ khi con chấp nhận rủi ro lớn hơn nhiều so với an toàn."

Bên cạnh bài học về việc chấp nhận rủi ro để có được thành công, trong những lá thư của mình, tỷ phú Rockefeller còn muốn con trai lĩnh hội nhiều bài học làm người, làm giàu khác:

1. Bị xúc phạm là một động lực

Ai cũng có lúc được vỗ tay tán thưởng để khẳng định thành tích, phẩm chất, tư cách hay đạo đức của mình; nhưng cũng có lúc bị đả kích, xúc phạm hay đón nhận những lời ác ý. Cha nghĩ lý do khiến chúng ta bị xúc phạm là vì sự kém cỏi của chúng ta. Dù vậy, cha muốn nói rằng bị xúc phạm không phải là điều hoàn toàn xấu. Nếu con là người biết cách bình tĩnh suy xét, con có thể coi những lời xúc phạm là thước đo năng lực, và đó cũng là những gì cha đã làm.

2. Bản thân chính là vốn liếng lớn nhất

Con chính là vốn liếng lớn nhất và niềm tin duy nhất của con nên là hãy tin vào chính mình.

Tất cả những ai mong muốn thành công nên nhận ra rằng những hạt giống của thành công được gieo xung quanh mình. Chỉ cần chúng ta phát hiện ra những "hạt giống" ấy, chúng ta có thể đạt được điều mình mong muốn.

3. Làm chủ đồng tiền

Con à, mỗi xu trong tay chúng ta đều làm tăng sức mạnh quyết định số phận tương lai của bản thân. Hãy cùng kiếm tiền. Tuy nhiên, không có gì đáng thương và đáng khinh hơn những kẻ sống chỉ vì tiền. Nhớ rằng con hãy để tiền làm nô lệ cho mình chứ không phải điều ngược lại.

4. Không chịu thua kém để giành chiến thắng

Thành công không được đo bằng chiều cao, cân nặng, trình độ học vấn hay nền tảng gia đình của một người, mà bằng "kích thước" suy nghĩ của người đó. Suy nghĩ của chúng ta quyết định thành tựu của chúng ta lớn hay nhỏ. Vì vậy, hãy nghĩ lớn.

Điều quan trọng nhất là con phải biết quý trọng bản thân và khắc phục sự tự ti. Điểm yếu lớn nhất của con người là tự ti. Đừng bao giờ bán rẻ bản thân. Con tuyệt hơn những gì con nghĩ, vì vậy hãy mở rộng tâm trí và đừng bao giờ coi thường bản thân.

5. Kiên nhẫn là chiến lược

Sự bốc đồng là kẻ thù lớn nhất của chúng ta mọi lúc.

Nếu kiên nhẫn có thể giải quyết được những xung đột đáng lẽ không nên xảy ra, thì sự kiên nhẫn ấy luôn có giá trị. Tuy nhiên, nếu cố chấp thì sẽ không những không giải quyết được khủng hoảng mà còn mang đến tai họa lớn hơn.

6. May mắn ủng hộ người dũng cảm

Kinh nghiệm đã dạy cha rằng những người táo bạo và quyết đoán sẽ thực hiện những giao dịch tốt nhất, thu hút sự ủng hộ của những người khác và hình thành những giao ước mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, những người rụt rè và do dự khó có được những lợi ích như vậy. Không chỉ vậy, cách tiếp cận táo bạo cũng rất có lợi cho họ. Người tự tin luôn mong đợi thành công, và họ sẽ thiết kế mọi kế hoạch để đạt được thành công phù hợp với mong đợi của họ.

7. Hãy tin tưởng vào bản thân một cách chân thành

Tư duy của chúng ta quyết định khả năng và tư duy cũng thực sự giúp chúng ta làm được nhiều nhất có thể. Nếu chúng ta thực sự tin rằng bản thân có thể làm được nhiều hơn thì ta có thể suy nghĩ một cách sáng tạo về các cách để làm điều đó. Thật là ngu ngốc khi từ chối một thử thách mới.

8. Đừng để những người xung quanh kìm hãm bản thân

Tính cách và tham vọng của một người sẽ phụ thuộc đáng kể vào tình trạng, địa vị hiện tại và những người xung quanh. Nếu thường xuyên kết giao với người tiêu cực, con cũng sẽ trở nên tiêu cực hay nếu quá thân cận với những kẻ "tiểu nhân", con sẽ có nhiều thói quen không "quân tử".

Mặt khác, nếu con thường xuyên nhận ảnh hưởng từ những người có tầm, con sẽ nâng cao trình độ tư duy của mình; nếu con tiếp xúc với những người tham vọng và thành công, con cũng sẽ nảy sinh tham vọng và có những hành động cần thiết để đạt được thành công.

9. Hãy là một người có mục đích

Mục đích là chìa khóa để thúc đẩy tiềm năng của chúng ta. Mục đích quyết định hành vi và thúc đẩy chúng ta tìm ra phương tiện để đến được đích. Mục đích rõ ràng sẽ cho phép chúng ta tập trung vào hướng đi đã chọn và cố gắng hết sức để đạt được nó.

10. Đoàn kết là sức mạnh

Mọi người đều có xu hướng trung thành với bản thân và đều khao khát trở thành người họ muốn. Cách họ đạt được lòng trung thành với bản thân là làm những gì họ thích. Thật không may, nhiều nhà lãnh đạo không đối xử tốt với nhân viên và cứng nhắc với yêu cầu của họ. Kết quả là thành công và nỗ lực sẽ giảm đi một nửa.

11. Đặt cấp dưới lên hàng đầu

Luôn đặt sự quan tâm lên những nhân viên làm việc cho con. Cha đã từng rất coi trọng cấp dưới của mình và những vấn đề về công việc hay cá nhân của họ. Con nên hiểu rằng mọi người đều có giới hạn trong những gì họ có thể đóng góp, vì vậy chỉ khi con cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề cho cấp dưới của mình, thì họ có thể đóng góp nhiều hơn.

12. Sự giàu có là một trách nhiệm

Cha không thấy mình là vị cứu tinh, càng không tự cao tự đại vì những điều đã làm được. Chỉ có kẻ ngốc mới tỏ ra kiêu căng vì tiền. Khi con có nhiều của cải thì cũng có nghĩa là con cần có trách nhiệm cộng đồng nhiều hơn.

Nguồn: Sohu