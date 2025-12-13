Tại Milan, nước Ý, một sự kiện chấn động vừa xảy ra tại nhà tù Opera - nơi được mệnh danh là pháo đài an ninh tối đa. Toma Taulant, phạm nhân 41 tuổi gốc Albania, đã thực hiện một cuộc đào tẩu ngoạn mục, chứng minh biệt danh "Vua đào tẩu" của hắn không phải là hữu danh vô thực.

Đáng nói, phương thức mà Taulant sử dụng kinh điển và táo bạo đến mức người ta thường chỉ thấy trong các kịch bản phim hành động của Hollywood.

Kịch bản phim hành động giữa đời thực

Theo các báo cáo điều tra sơ bộ, kế hoạch của Taulant được tính toán vô cùng tỉ mỉ nhưng lại sử dụng những công cụ thô sơ đến bất ngờ. Hắn đã xoay sở để đánh cắp một chiếc dũa kim loại từ xưởng lao động của nhà tù mà không hề bị các quản giáo phát hiện. Với công cụ này, Taulant âm thầm cưa đứt các thanh chắn kim loại trên cửa sổ phòng giam.

Chi tiết đắt giá nhất của cuộc đào tẩu nằm ở việc hắn sử dụng những tấm ga trải giường, xé ra và buộc lại thành một sợi dây thừng tự chế để đu mình xuống đất. Lợi dụng khoảng thời gian giao ca nhạy cảm của lực lượng an ninh, Taulant đã băng qua sân nhà tù và leo qua bức tường rào kiên cố để thoát ra ngoài.

Một chi tiết gây tranh cãi đang được giới chức trách làm rõ là vai trò của hệ thống giám sát. Một số nguồn tin khẳng định camera an ninh đã ghi lại được hành trình của Taulant, nhưng hệ thống báo động lại hoàn toàn im lặng vào thời điểm đó. Sự trùng hợp giữa thời gian vượt ngục và lúc đổi ca gác càng làm dấy lên những nghi vấn về quy trình an ninh tại cơ sở giam giữ này.

Hồ sơ dày đặc của một chuyên gia phá ngục

Đây không phải là lần đầu tiên Toma Taulant khiến lực lượng cảnh sát châu Âu phải bẽ mặt. Với bản án dự kiến kéo dài đến tận năm 2048, động lực tìm kiếm tự do của hắn dường như chưa bao giờ tắt. Vụ việc tại Milan đánh dấu lần vượt ngục thành công thứ tư của hắn trong vòng 16 năm qua, tạo nên một hồ sơ tội phạm "độc nhất vô nhị".

Sự nghiệp đào tẩu của Taulant bắt đầu vào năm 2009 tại nhà tù Terni. Bốn năm sau, vào năm 2013, hắn tiếp tục biến mất khỏi một cơ sở giam giữ ở Parma. Tuy nhiên, vụ việc gây tiếng vang lớn nhất có lẽ diễn ra vào năm 2023 tại một nhà tù ở Bỉ. Tại đó, Taulant đã cùng các tù nhân khác xếp thành một "kim tự tháp người" để trèo qua tường rào, một phương thức đòi hỏi sự phối hợp và thể lực đáng kinh ngạc.

Dù những lần tự do của "Vua đào tẩu" thường không kéo dài lâu trước khi bị bắt lại, nhưng khả năng liên tục chọc thủng các hệ thống an ninh của hắn thực sự đã trở thành một đề tài nóng hổi trong dư luận.

Sự trốn thoát của Toma Taulant không chỉ là một câu chuyện ly kỳ về tội phạm, mà còn là giọt nước làm tràn ly, khơi dậy làn sóng chỉ trích gay gắt đối với thực trạng các nhà tù tại Ý. Từ lâu, các vấn đề như tình trạng quá tải tù nhân và sự thiếu hụt trầm trọng nhân sự quản giáo đã được cảnh báo nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Việc một phạm nhân có thể trộm dũa, cưa song sắt và đu dây bằng ga trải giường ngay tại một cơ sở được dán nhãn "an ninh tối đa" như Opera là minh chứng rõ ràng nhất cho những lỗ hổng chết người trong công tác quản lý. Vụ việc này chắc chắn sẽ buộc các nhà chức trách Ý phải rà soát lại toàn bộ quy trình an ninh, trước khi một "Vua đào tẩu" khác lại xuất hiện.