Vừa “dao kéo” về, nữ diễn viên sững sờ: “Tôi giờ trông như mụ phù thủy”

Tối 13/2, tờ Money Today đưa tin, nữ diễn viên hài người Hàn Quốc Park Se Mi gần đây đã bỏ số tiền lớn để "dao kéo" phần mũi nhằm cải thiện nhan sắc. Sau khi trở về từ phòng khám, cô đã ngay lập tức công khai diện mạo mới sau khi phẫu thuật thẩm mỹ trên trang YouTube cá nhân. Thế nhưng, thay vì thỏa mãn với kết quả "dao kéo", nữ nghệ sĩ sinh năm 1990 lại than vãn và cảm thấy lo lắng vì không hài lòng với chiếc mũi vừa được làm lại.

Park Se Mi cho biết chiếc mũi của mình gặp phải tình trạng sưng tấy và cô không ưng gương mặt hiện tại. Đầu tiên, nữ diễn viên bày tỏ sự thất vọng với hình dạng chiếc mũi sau khi phẫu thuật thẩm mỹ: "Tôi muốn phần đầu mũi trở nên tròn mềm và tự nhiên, nhưng đầu mũi giờ đây lại trông nhọn hơn những gì tôi mong đợi". Tiếp theo đó, cô tỏ ra hoang mang, sững sờ vì tỷ lệ gương mặt bỗng dưng thay đổi sau ca "dao kéo" mũi: "Mắt tôi giờ tự nhiên cũng xích lại gần nhau quá. Khi cười, trông tôi thực sự giống 1 mụ phù thủy. Mũi vẫn còn sưng nhiều lắm".

Mặc dù người quen ra sức động viên, nhận xét chiếc mũi của Park Se Mi hiện tại nhìn trông đẹp hơn so với trước đây. Thế nhưng, nữ diễn viên lại thừa nhận rằng, hình ảnh phản chiếu của mình bây giờ mang lại cảm giác xa lạ, khác thường so với ngày trước.

Park Se Mi tỏ ra không hài lòng về diện mạo mới hậu "dao kéo". Ảnh: Koreaboo

Trước đó, nữ diễn viên trông trẻ trung hơn so với diện mạo hiện tại. Ảnh: X

Trong diễn biến mới nhất, chiếc mũi của Park Se Mi đã bớt sưng hơn so với thời gian đầu. Nữ diễn viên 9X có phần nhẹ nhõm hơn đôi chút: "Nhìn từ phía trước, chiếc mũi trông tự nhiên hơn rồi. Tôi hy vọng mình không cần đi chỉnh lại mũi trong vòng hơn 10 năm nữa". Nhưng cô vẫn còn những hoang mang, lo lắng nhất định sau khi nhìn thấy những bức ảnh chụp từ góc nghiêng của mình: "Mũi bị nâng lên quá mức rồi, điều này khiến tôi sốc thật sự ấy".

Park Se Mi cũng cởi mở chia sẻ về chi phí để thực hiện ca phẫu thuật thẩm mỹ của bản thân: "Ca phẫu thuật thực sự rất tốn kém đấy. Giá cả khác nhau giữa các phòng khám. Và sau khi bỏ ra 1 khoản chi phí lớn, hiện tôi không thể mua được những thứ mình muốn nữa".

Những chia sẻ của Park Se Mi đã gây xôn xao cộng đồng mạng xứ củ sâm mới đây. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ để lại nhiều bình luận động viên nữ diễn viên họ Park: "Khi mũi bớt sưng hơn thì trông sẽ tự nhiên hơn nhiều đó chị", "Chiếc mũi hiện tại giúp chị trông xinh hơn còn gì nữa", "Có vẻ như chiếc mũi sẽ dần trở nên ổn định hơn theo thời gian".

Park Se Mi là nghệ sĩ đa năng ở làng giải trí Hàn Quốc. Không chỉ được yêu thích với nhiều vai diễn hài đa dạng, nữ ngôi sao sinh năm 1990 còn tích cực hoạt động với vai trò phát thanh viên kiêm YouTuber. Cô từng hoạt động với tư cách streamer nhưng hiện đang tạm nghỉ. Thỉnh thoảng, Park Se Mi cũng làm người dẫn chương trình cho các buổi livestream bán hàng.