Vựa cua lớn nhất Cần Thơ lên tiếng sau vụ bảo vệ đâm đồng nghiệp tử vong

Theo nội dung đăng tải, khoảng 15 giờ 55 phút ngày 20-11, 2 nhân sự làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu vực quán là Dương Thành Lập (SN 1996) và anh M.H.K (SN 2007; cùng ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ) đã xảy ra mâu thuẫn trong lúc làm việc.



Hình ảnh vụ việc. Ảnh cắt từ camera

Những lời qua tiếng lại không được kiểm soát đã dẫn đến xô xát, và trong lúc lao vào nhau, Lập đã sử dụng dao gây thương tích nghiêm trọng cho anh K., với vết thương ở vùng cổ, nách trái và bên hông sườn trái.

Ngay lập tức, anh K. được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, anh đã không qua khỏi và tử vong vào sáng 21-11.

"Đây là một mất mát không gì có thể bù đắp….Dù vậy, sự việc diễn ra ngay trong khu vực mà chúng tôi đang trực tiếp quản lý và vận hành. Vì lẽ đó, nếu có bất kỳ câu hỏi nào về trách nhiệm, chúng tôi xin không né tránh, không đổ lỗi và không chuyển trách nhiệm sang bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác. Đây là lỗi của chúng tôi, và chúng tôi xin hoàn toàn nhận trách nhiệm về phương diện đạo đức, xã hội và pháp lý theo quy định" – thông báo viết.

Đối tượng Dương Thành Lập

Hiện tại, vựa cua Đăng Quân đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm sáng tỏ toàn bộ diễn biến sự việc. Bên cạnh đó, đại diện của quán đang làm việc trực tiếp với gia đình nạn nhân để hỗ trợ và đồng hành.

