Án mạng kinh hoàng trong đêm ở Vĩnh Long, 1 người chết, 1 người nguy kịch

Ca Linh |

Do mâu thuẫn cá nhân nên 2 đối tượng ở Vĩnh Long chém 2 thanh niên làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Ngày 22-11, Công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ hình sự đối với Châu Tấn Phát (35 tuổi) và Võ Văn Giàu (19 tuổi) - cùng ngụ xã Ba Tri.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 20-11, tại ấp 6, xã Ba Tri, do mâu thuẫn cá nhân nên Phát và Giàu dùng dao tự chế đâm, chém anh L.T.T và N.V.Th khiến cả hai bị thương tích nặng.

Hậu quả khiến anh T. chết trên đường đi cấp cứu. Còn Th. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Ba Tri điều tra vụ việc.

