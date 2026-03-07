Vừa công khai Hoà Minzy đã muốn có 5 đứa con, chồng Đại uý đáp một câu cực uy tín

Sau khi chuyện tình cảm giữa Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương được công khai, mọi động thái của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả. Không chỉ những bài đăng chính thức, mà cả phần bình luận qua lại giữa hai người cũng khiến cư dân mạng thích thú.

Cụ thể, dưới bài đăng lần đầu công khai của Đại uý Thăng Văn Cương, Hòa Minzy đã để lại một bình luận hài hước: "Muốn thêm 5 con cơ được không đồng chí ơi?". Ngay lập tức, Đại úy Thăng Văn Cương cũng phản hồi lại Hoà Minzy bằng cách xưng hô vô cùng ngọt ngào: "Đảng viên, được Nhà nước cho hơn 2 con rồi đồng chí vợ yên tâm!".

Cuộc đối thoại ngắn gọn nhưng dí dỏm giữa hai vợ chồng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước cách xưng hô vừa ngọt ngào vừa hài hước vừa đáng yêu của cặp đôi.

Vừa công khai mối quan hệ, Hoà Minzy bày tỏ muốn tổ ấm sẽ có 5 nhóc tỳ

Màn tương tác dễ thương của vợ chồng Hoà Minzy

Sau 4 năm hẹn hò kín tiếng, ngày 7/3, Hoà Minzy đã quyết định công khai chuyện tình cảm. Giọng ca Bắc Bling chia sẻ: "Văn Cương - Thị Hoà. Cương sinh ngày 30/5/1995 - Hoà sinh ngày 31/5/1995. Cùng tháng cùng năm và cách nhau chỉ có 1 ngày. Nhà em trồng lúa trồng khoai, nhà anh trồng vải trồng rau đầy vườn. Chúng em ở Bắc Ninh - Bắc Giang nay đã về lại làm một. Chúng em yêu nước và cùng yêu nhau.

Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi. Xin lỗi Fans vì giờ mới có thông báo chính thức tới mọi người. Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu! Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ e mở lòng và đã bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hoà được rồi".

Cùng ngày, Đại uý Thăng Văn Cương cũng đã dành những lời chân thành nhất khi chia sẻ về mối quan hệ với Hoà Minzy: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!".

Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương đã hẹn hò được 4 năm

Theo nhiều nguồn tin, Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương quen biết khi nữ ca sĩ tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Khi mối quan hệ chính thức được công khai, nhiều khán giả đã "đào" lại nhiều hình ảnh trong quá khứ, và tần suất cả hai xuất hiện cùng nhau khá nhiều, chẳng qua thời điểm đó không ai để ý.

Theo Hoà Minzy, gia đình Đại uý Thăng Văn Cương đã sang nhà hỏi cưới vào thời điểm ông nội của cô còn sống. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi".

Khi những bức ảnh ghi lại hành trình bên nhau của cả hai được công bố, nhiều khoảnh khắc bé Bo quấn quýt bên Đại uý Thăng Văn Cương cũng đã phần nào nói lên tình cảm chân thành mà anh dành cho Hoà Minzy lẫn gia đình của cô.

Bé Bo rất thân thiết bên Đại uý Thăng Văn Cương