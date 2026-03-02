Vụ hộp bánh phát nổ trong bệnh viện: Danh tính người mang bánh đến thăm bệnh nhân, còn ở lại qua đêm

Liên quan đến vụ nổ hộp bánh xảy ra tại phòng bệnh tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) gây xôn xao dư luận, nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết, qua xác minh ban đầu và trích xuất camera của bệnh viện, cơ quan chức năng xác định người mang hộp bánh tới thăm bệnh nhân là N.T.N. (22 tuổi, ở xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long).

Theo đó, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 26/2, N. mang một hộp bánh nhãn hiệu Danisa đến phòng E609, Khoa Chấn thương chỉnh hình để thăm bệnh nhân L.M.L. (SN 2001, ở xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long). N. ở lại phòng bệnh đến sáng sớm hôm sau mới rời đi.

Bệnh viện đa khoa Trà Vinh nơi xảy ra vụ nổ.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút sáng 27/2, khi bà P.T.G. (SN 1979, mẹ của L.) đến giường bệnh của con thì thấy có hộp bánh đặt dưới gầm giường, không biết là của ai. Khi bà G. nhặt hộp bánh lên, đỉnh mở ra xem thì hộp bánh bất ngờ phát nổ. Thời điểm xảy ra vụ nổ, trong phòng bệnh có 5 bệnh nhân. Vụ nổ khiến bà G. bị thương nhẹ ở tay trái và chân trái.

Tại hiện trường, kiểm tra thấy có vỏ ống nước bị cháy xém cùng các linh kiện điện tử, lọ đựng cồn, dây đồng... Lửa từ vụ nổ cũng gây cháy xém tủ đầu giường, gối, mền và chiếu của bệnh nhân. Rất may vụ việc không xảy ra thiệt hại về người.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xác minh, làm rõ, theo nguồn tin trên báo Tiền Phong.



