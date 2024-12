"Vua côn tay" 150cc của Honda bất ngờ giảm đậm 23 triệu đồng

Theo khảo sát của phóng viên, thời điểm giữa tháng 12/2024, mẫu xe côn tay Honda CBR150R ghi nhận mức giảm sâu tại đại lý.

Cụ thể, tại một số đại lý tư nhân ở khu vực Hà Nội, Honda CBR150R được chào bán với mức giá chỉ 57 triệu đồng. So với giá niêm yết, xe đang bán với giá bán thấp hơn khoảng 16 triệu đồng.

Đối với những xe sản xuất năm 2023 (VIN 2023), mức giá mà đại lý đưa ra cho Honda CBR150R là 49,5 triệu đồng, thấp hơn gần 23 triệu đồng so với giá niêm yết.

Trong khi đó, tại các đại lý chính hãng, Honda CBR150R nhận ưu đãi 5 triệu đồng lệ phí đăng ký từ Honda Việt Nam (HVN).

Theo thông tin từ phía đại lý, Honda CBR150R sở hữu vóc dáng hầm hố và to cao do đó mẫu xe côn tay nhà Honda khá kén khách. Hiện lượng xe tồn đọng khá nhiều, do đó, đại lý buộc phải giảm giá để xả hàng tồn cũng như thu hút người tiêu dùng dịp mua sắm cuối năm.

Được biết, Honda CBR150R 2023 có ngôn ngữ thiết kế mạnh mẽ, đậm chất thể thao. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED có tạo hình đẹp mắt. Phía trên là cặp đèn định vị được thiết kế mảnh và sắc sảo, nhấn mạnh sự hiện đại và thể thao cho xe.

Hệ thống chiếu sáng trên xe Honda CBR150R 2023 gồm đèn pha, đèn hậu, đèn định vị và xi nhan đều được ứng dụng công nghệ LED hiện đại, giúp tăng hiệu năng chiếu sáng cho xe.

Xe được trang bị giảm xóc trước hành trình ngược cao cấp, đi kèm phía sau là giảm xóc trụ đơn điều chỉnh đa cấp độ. Trong khi phanh đĩa đơn được tích hợp cho cả bánh trước và sau, kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS đảm bảo an toàn cho người sử dụng khi vận hành.

Về sức mạnh, Honda CBR150R sử dụng khối động cơ xy lanh đơn dung tích 149cc loại DOHC làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 17,1 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 14,4 Nm tại 7000 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số 6 cấp và có tích hợp Assist & Slipper Clutch.