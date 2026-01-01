Vừa có người trúng độc đắc Vietlott hơn 257 tỷ đồng

Kết quả kỳ quay 1.297 của sản phẩm xổ số Power 6/55

Cụ thể, dãy số trúng thưởng được xác định sau kỳ quay 04-20-26-28-37-41 và số vàng Jackpot 2 là 32 đã mang lại giải thưởng trị giá 257.134.188.450 đồng cho một người chơi mắn trúng giải Jackpot 1.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người chơi này sẽ nhận về khoản thực lĩnh hơn 235 tỷ đồng được chuyển khoản một lần từ Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott). Người chơi có 60 ngày kể từ ngày mở thưởng để lĩnh giải, sau thời hạn này, giải thưởng sẽ được đơn vị phát hành sản phẩm đưa vào hạng mục doanh thu khác.

Đây là vé trúng Jackpot 1 có giá trị lĩnh thưởng lớn thứ 3 trong lịch sử xổ số Việt Nam. Vị trí đứng đầu vẫn thuộc về vé trúng gần 345 tỷ đồng của anh N.P (TP.HCM) vào tháng 7/2025 và vé trúng gần 304 tỷ đồng của ông Q. (Hà Nội) vào tháng 5/2018.



Jackpot 1 trị giá hơn 314 tỷ đồng được xác định vào tháng 4/2024 nhưng lại có tới 2 vé mua cùng một bộ số trúng giải, dẫn tới giải thưởng này được chia đôi cho hai người chơi may mắn (anh H. và anh H.L tại TP.HCM)

Dù đã tìm ra người trúng giải Jackpot 1 trị giá tới hơn 257 tỷ đồng, giải Jackpot 2 của Power 6/55 vẫn vô chủ sau kỳ quay tối 20/1 và hiện tích luỹ ở mức hơn 18,5 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay, Vietlott đã tìm ra 32 vé trúng giải nhất (40 triệu đồng/giải), 2.622 giải nhì (500.000 đồng/giải) và 56.672 giải ba (50.000 đồng/giải). Quỹ giải Jackpot 1 cũng đã được đưa về mức khởi điểm 30 tỷ đồng.



Một sản phẩm khác của Vietlott là Max3DPro cũng đã tìm ra 15 giải đặc biệt trong tối 20/1, mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.