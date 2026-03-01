Vừa chuyển 1 triệu đồng mừng 8/3 mẹ chồng, con dâu ngỡ ngàng khi đọc dòng tin nhắn bà nhắn nhầm

Tôi tên là Trâm, năm nay 28 tuổi, kết hôn được hơn hai năm. Cuộc sống làm dâu của tôi không quá đặc biệt, cũng không có những câu chuyện “mẹ chồng – nàng dâu” căng thẳng như nhiều người vẫn hay kể. Nhưng có một chuyện nhỏ xảy ra cách đây hai hôm khiến tôi nhớ mãi.

Buổi trưa hôm 5/3, ngồi ở cơ quan, tôi chợt nghĩ năm nay chưa kịp mua quà gì cho 2 mẹ. Thế là tôi mở điện thoại, chuyển khoản cho mẹ ruột và mẹ chồng, mỗi người 1 triệu đồng.

Số tiền không lớn, chỉ là tấm lòng. Tôi nhắn kèm một câu đơn giản: “Mẹ ơi, con không biết mua gì, con gửi mẹ món quà nhỏ nhân ngày 8/3. Con chúc mẹ luôn vui vẻ, mạnh khoẻ và hạnh phúc trong cuộc sống ạ".

Khoảng vài phút sau, điện thoại báo có tin nhắn từ mẹ chồng. Tôi mở ra thì bất ngờ thấy một bức ảnh chụp màn hình giao dịch ngân hàng – chính là khoản tiền một triệu tôi vừa chuyển. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là dòng tin nhắn phía dưới.

“Mấy chị ơi, em vừa nhận được quà 8/3 của con dâu đây này. Dâu nhà em ngoan ngoãn, thương mẹ chồng lắm. Thời giờ chị em mình cứ yêu quý con dâu thì sẽ được con dâu yêu quý. Cho đi là nhận lại các chị ạ. Em vui quá.”

Đọc xong, tôi khựng lại vài giây. Rồi tôi chợt hiểu ra: chắc mẹ định gửi tin nhắn này vào nhóm bạn thân của mẹ, nhưng lại vô tình gửi nhầm cho tôi.

Ảnh minh hoạ

Bình thường, mẹ chồng tôi là người khá ít nói. Mẹ hiền, nhẹ nhàng nhưng không phải kiểu hay thể hiện tình cảm bằng lời. Trong nhà, mẹ thường lặng lẽ nấu cơm, hỏi han vài câu chuyện công việc rồi lại làm việc của mình. Vì vậy, đọc được những dòng tin nhắn ấy, tôi thực sự rất bất ngờ.

Hóa ra trong mắt mẹ, tôi lại được nhìn nhận bằng sự yêu thương như vậy. Tôi ngồi nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu. Không hiểu sao tự nhiên thấy sống mũi hơi cay.

Từ ngày lấy chồng, nhiều người hay hỏi tôi: “Sống với mẹ chồng có khó không?”. Tôi thường chỉ cười và nói rằng mình may mắn. Mẹ chồng tôi không quá khắt khe, cũng không để ý những chuyện nhỏ nhặt. Có những lúc tôi đi làm về muộn, mẹ vẫn phần cơm nóng sẵn trong bếp. Những hôm tôi mệt, mẹ chỉ bảo: “Thôi nghỉ đi, để mẹ nấu”.

Tôi và mẹ không phải kiểu mẹ chồng – nàng dâu suốt ngày tâm sự thủ thỉ. Nhưng giữa hai người luôn có một sự tôn trọng và thấu hiểu rất tự nhiên. Vì vậy, đọc được tin nhắn “nhầm” của mẹ, tôi mới biết rằng hóa ra mẹ cũng dành cho mình nhiều tình cảm như vậy, chỉ là mẹ không nói ra thôi.

Tôi không trả lời ngay. Một lúc sau, mẹ lại nhắn thêm: “Ơ mẹ gửi nhầm tin nhắn rồi.” Tôi bật cười, rồi nhắn lại: “Không sao đâu mẹ. Con đọc rồi, con thấy vui lắm.” Phía bên kia, mẹ gửi lại một icon cười, kèm câu: “Thì mẹ nói thật mà. Mẹ cảm ơn con nhiều nhé. Mẹ cũng chúc con ngày 8/3 thật xinh đẹp, hạnh phúc, may mắn con nhé”.

Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, nhưng khiến cả ngày hôm đó của tôi nhẹ nhàng hẳn.

Nhiều người vẫn hay nghĩ quan hệ mẹ chồng – nàng dâu là điều gì đó phức tạp. Nhưng tôi lại cảm thấy, đôi khi chỉ cần một chút chân thành từ cả hai phía là đủ. Hôm ấy, tôi nhận ra mình không chỉ có thêm một người mẹ trong cuộc đời, mà còn có thêm một người luôn âm thầm đứng về phía mình. Và tin nhắn “gửi nhầm” ấy, có lẽ sẽ là món quà 8/3 mà tôi nhớ rất lâu.

Tâm sự của độc giả!