Người yêu cũ tặng 5 chỉ vàng nhân ngày 8/3, cô gái ngỡ ngàng khi nghe lý do

Tôi tên Dịu, năm nay 30 tuổi. Cuộc sống của tôi những năm gần đây khá bình lặng: đi làm, về nhà, cuối tuần thỉnh thoảng gặp bạn bè. Tôi vẫn nghĩ những chuyện cũ của thời sinh viên đã khép lại từ rất lâu, cho đến một buổi sáng cách đây 2 ngày.

Hôm đó, khi vừa đến cơ quan, điện thoại tôi bất ngờ hiện lên một số lạ. Tôi bắt máy thì nghe thấy giọng đàn ông quen quen. Phải mất vài giây tôi mới nhận ra, đó là Tuấn – người yêu cũ thời sinh viên của tôi. Đã 7 năm rồi chúng tôi không hề liên lạc.

Tuấn hỏi thăm vài câu xã giao rồi ngỏ ý muốn gặp tôi uống cà phê. Tôi khá bất ngờ nên từ chối ngay. Với tôi, quá khứ đã qua thì tốt nhất nên để nó nằm yên ở đó. Nhưng Tuấn nói anh có chuyện quan trọng muốn nói, chỉ xin tôi một lần gặp để nói rõ rồi sau đó sẽ không làm phiền nữa.

Sau một hồi do dự, tôi đồng ý. Một phần vì tò mò, phần khác cũng muốn khép lại câu chuyện cũ cho thật dứt khoát.

Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê gần cơ quan tôi. Khi tôi đến, Tuấn đã ngồi sẵn ở đó. Anh trông chững chạc hơn nhiều so với chàng trai gầy gò năm nào. Chúng tôi bắt đầu bằng những câu chuyện xã giao quen thuộc: công việc, cuộc sống, vài người bạn cũ.

Không khí có chút ngượng ngập. Dù đã từng rất thân thiết, nhưng sau ngần ấy năm, mọi thứ trở nên xa lạ.

Một lúc sau, Tuấn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đặt trước mặt tôi. Khi mở ra, tôi thực sự bất ngờ. Bên trong là 5 chỉ vàng.

Tôi nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tuấn nói đó là quà 8/3 anh muốn tặng tôi. Thấy tôi vẫn còn ngạc nhiên, anh mới giải thích rằng hồi còn yêu nhau, có một lần anh gặp khó khăn về tiền bạc. Khi đó, tôi đã đưa anh 1 chỉ vàng – món đồ duy nhất có giá trị mà tôi có lúc ấy.

Tuấn nói tôi mới nhớ, chứ chuyện này tôi đã quên từ lâu rồi. Với tôi, khi đã giúp người mình yêu thì không cần nghĩ đến chuyện đòi lại.

Tuấn nói bây giờ cuộc sống của anh đã ổn định hơn. Anh luôn cảm thấy món nợ năm xưa vẫn còn trong lòng nên muốn gửi lại tôi. Để bày tỏ sự biết ơn, anh gửi gấp 5 lần số vàng tôi từng cho.

Nghe xong, tôi vừa bất ngờ vừa bối rối. Tôi khẽ đẩy chiếc hộp về phía Tuấn và nói mình không thể nhận. Tôi nói thật lòng rằng, món vàng năm đó tôi cho anh vì tình cảm. Khi đã cho rồi thì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy lại. Huống chi, bây giờ mọi thứ đã là chuyện cũ.

Tuấn im lặng một lúc rồi nói thêm một điều khiến tôi đoán trước được. Anh bảo sau nhiều năm, anh mới nhận ra người từng thật lòng với mình nhất chính là tôi. Hiện tại anh đã chia tay người cũ và muốn có cơ hội quay lại với tôi.

Tôi nghe xong mà lòng rất bình thản.

Ngày trước, tôi từng yêu Tuấn rất nhiều. Nhưng chính anh là người đã rời bỏ tôi để đến với một người khác. Khoảng thời gian đó tôi đã buồn rất lâu, nhưng rồi cũng học được cách bước tiếp. Tôi nói với Tuấn rằng mình không nhận vàng, cũng không muốn quay lại. Không phải vì tôi còn giận, mà đơn giản là tình cảm ấy đã qua rồi.

Có những thứ một khi đã mất đi thì không thể quay trở lại như cũ. Tôi không muốn bắt đầu lại với một người từng khiến mình tổn thương, và cũng không muốn sống trong sự hoài niệm về quá khứ.

Trước khi ra về, tôi nói với Tuấn một câu rất nhẹ nhàng: "Chỉ vàng năm đó em đã cho anh rồi, coi như là kỷ niệm. Anh không cần trả lại."

Rời khỏi quán cà phê, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Không phải vì đã từ chối một món vàng, mà vì tôi biết mình đã thực sự bước qua quá khứ.

Đôi khi cuộc sống cho chúng ta gặp lại những người cũ, không phải để bắt đầu lại, mà chỉ để hiểu rằng mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.

