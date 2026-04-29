Vừa chạy xong marathon 42km, nữ VĐV Olympic ngồi cho con bú tại vạch đích gây sốt

Khoảnh khắc Laura Kenny - cựu vận động viên đua xe đạp lòng chảo chuyên nghiệp người Anh, được mệnh danh là nữ VĐV vĩ đại nhất lịch sử Olympic của nước Anh - ngồi xuống cho con gái nhỏ bú ngay sau khi vừa hoàn thành London Marathon đang khiến mạng xã hội xúc động mạnh. Không phải vì sự “lạ”, mà bởi phía sau đó là một hành trình đầy mất mát, nước mắt và cả sự chữa lành.

Ở tuổi 34, Laura - một trong những tượng đài của làng đua xe đạp Anh - vừa hoàn thành chạy marathon 42km với thời gian 3 giờ 45 phút. Nhưng thay vì ăn mừng hay chụp ảnh check-in như thường thấy, cô chọn một điều giản dị hơn: ôm con vào lòng và cho bé bú.

“Không thể nói là tôi thích cuộc đua này, vì thực sự là không. Nhưng tôi chạy vì một lý do rất gần với trái tim mình", cô nói. Ít ai biết rằng, lý do khiến Laura tham gia cuộc đua lại bắt nguồn từ những mất mát sâu sắc trong quá khứ.

Cô từng sảy thai vào năm 2021, và chỉ 5 tháng sau đó tiếp tục trải qua một ca mang thai ngoài tử cung - biến chứng nguy hiểm buộc phải phẫu thuật khẩn cấp. Laura gọi đó là “nỗi đau không bao giờ dứt”.

Khoảnh khắc cựu VĐV Laura Kenny ngồi cho con bú sau khi hoàn thành cự lý 42km gây sốt

Khoảng thời gian ấy, cuộc hôn nhân của cô với Jason Kenny - cũng là 1 cựu vận động viên đua xe đạp lòng chảo chuyên nghiệp người Anh, nổi tiếng là vận động viên Olympic thành công nhất lịch sử Vương quốc Anh - cũng rơi vào khủng hoảng. Hai người gần như không thể nói chuyện, liên tục cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt.

“Đó là lúc chúng tôi yếu đuối nhất”, cô thừa nhận. “Chúng tôi không biết cách nói ra cảm xúc thật của mình". Chỉ đến khi đối diện thẳng thắn, cả hai mới nhận ra: không chỉ Laura mất con, mà Jason cũng vậy.

Với một VĐV đỉnh cao, việc đánh đổi là điều không tránh khỏi. Nhưng sau biến cố, Laura nhận ra thứ mình khao khát nhất không còn là chiến thắng. “Tôi chỉ muốn có một đứa con. Không phải huy chương vàng, không phải thi đấu… chỉ là một em bé".

Sau những đỉnh cao với nhiều huy chương, Laura Kenny trân trọng niềm vui của một người mẹ, có em bé của riêng mình

Nỗi đau ấy kéo dài suốt hơn một năm, khiến cô cảm thấy mình như trở thành một con người hoàn toàn khác. Ngay cả khi giành huy chương bạc tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung 2022, cô cũng không thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Sau tất cả, Laura và Jason đã chọn cách khép lại nỗi đau bằng một hành động giản dị: trồng một cây hoa hồng kèm tấm bảng nhỏ hình thiên thần trong vườn nhà. Đó là cách họ tưởng nhớ những đứa con chưa kịp chào đời - và cũng là cách để bước tiếp.

Tháng 5/2025, gia đình nhỏ chào đón bé Lily - “mảnh ghép cuối cùng” giúp mọi thứ trở nên trọn vẹn.

Việc Laura tham gia marathon lần này không chỉ là thử thách thể lực, mà còn để gây quỹ cho The Ectopic Pregnancy Trust - tổ chức hỗ trợ những phụ nữ từng trải qua mang thai ngoài tử cung.

Và khoảnh khắc cô cho con bú ngay sau vạch đích, tưởng như rất đời thường, lại mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là minh chứng cho hành trình từ mất mát đến hạnh phúc, từ tuyệt vọng đến hồi sinh.

Đôi khi, chiến thắng không nằm ở tấm huy chương hay thành tích. Mà là việc bạn vẫn có thể đứng dậy, bước tiếp - và ôm lấy điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình.