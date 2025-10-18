HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
'Vua cá tra' báo lãi 9 tháng đầu năm gấp 18 lần cùng kỳ, cổ phiếu tăng hơn 60% từ đầu năm

Lịch Thiệp |

'Vua cá tra' báo lãi 9 tháng đầu năm gấp 18 lần cùng kỳ, cổ phiếu tăng hơn 60% từ đầu năm- Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Nam Việt - Navico (ANV) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 với doanh thu thuần hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2024.

Lợi nhuận gộp của công ty đạt 487 tỷ đồng, tăng 282% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đã tăng gần gấp đôi, từ 12,87% trong quý 3/2024 lên mức 24,37% trong quý 3/2025.

Lợi nhuận trước thuế trong quý 3 đạt 343 tỷ đồng, tăng trưởng hơn gấp 9 lần, tương đương 826% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 283 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ.

'Vua cá tra' báo lãi 9 tháng đầu năm gấp 18 lần cùng kỳ, cổ phiếu tăng hơn 60% từ đầu năm- Ảnh 2.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Navico đạt 4.833 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 748 tỷ đồng, gấp gần 18 lần cùng kỳ.

Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận tăng cao, ﻿Navico cho biết, kinh tế thị trường tích cực đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Được thành lập vào năm 2000, Navico là một trong những nhà sản xuất - xuất khẩu cá tra, rô phi lớn nhất và uy tín nhất tại Việt Nam. Đây cũng là nhà sản xuất và xuất khẩu cá tra lớn thứ 2 trên thế giới.

Tổng tài sản của công ty tính đến ngày 30/09/2025 đạt 5.633 tỷ, tăng 16%. Về phía nguồn vốn, nợ phải trả đạt 2.092 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ vay tài chính ở mức 1.543 tỷ đồng.

Kết phiên giao dịch ngày 17/10/2025, giá cổ phiếu ANV đóng cửa ở mức 31.950 đồng/cổ phiếu, tăng 4%. Tính từ ngày đầu năm 2025, mã chứng khoán này đã tăng khoảng 61% giá trị.

'Vua cá tra' báo lãi 9 tháng đầu năm gấp 18 lần cùng kỳ, cổ phiếu tăng hơn 60% từ đầu năm- Ảnh 3.

Cá tra

Navico

Công ty Cổ phần Nam Việt - Navico

