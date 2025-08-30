Vừa bị Mỹ áp thuế 50%, quốc gia BRICS bất ngờ tuyên bố chuẩn bị tăng nhập khẩu dầu Nga trong tháng 9, sẽ dùng dầu giá rẻ để đảm bảo an ninh năng lượng

Ảnh minh họa

Theo hãng tin Reuters, nhập khẩu dầu thô từ Nga của Ấn Độ dự kiến tăng 10–20% trong tháng 9, tương đương 150.000–300.000 thùng mỗi ngày so với tháng 8. Động thái này diễn ra bất chấp việc Mỹ vừa áp mức thuế bổ sung 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ nhằm gây sức ép buộc New Delhi thu hẹp quan hệ kinh tế với Moscow.

Ba nguồn tin trong ngành cho biết, các nhà máy lọc dầu lớn như Reliance Industries và Nayara Energy (công ty phần lớn do Nga sở hữu) sẽ tiếp tục tăng cường mua dầu Nga trong tháng 9. Điều này cho thấy New Delhi vẫn coi Moscow là nguồn cung quan trọng, ngay cả khi căng thẳng thương mại với Washington leo thang.

Kể từ khi Nga xảy ra xung đột với Ukraine vào năm 2022, Ấn Độ đã trở thành khách hàng mua dầu hàng đầu của Moscow, cùng với Trung Quốc. Hiện Ấn Độ chiếm hơn 1/3 tổng xuất khẩu dầu mỏ của Nga, trong đó khoảng 40% lượng dầu được vận chuyển bằng đội tàu Nga. Các khoản chiết khấu lớn từ Moscow đã giúp New Delhi giảm chi phí nhập khẩu và đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ trong nước ngày càng tăng.

Diễn biến tháng 9 cũng gắn liền với tình trạng xuất khẩu dầu tăng mạnh từ phía Nga. Reuters cho biết, ảnh hưởng hạ tầng năng lượng, ít nhất 10 nhà máy lọc dầu của Nga đã tạm ngừng hoạt động, khiến công suất lọc dầu trong nước giảm khoảng 17%. Việc này buộc Moscow phải xuất khẩu nhiều dầu thô hơn bình thường, và Ấn Độ nổi lên là điểm đến chủ chốt.

Trong khi đó, quan hệ thương mại Mỹ – Ấn Độ đối mặt với nhiều sức ép mới. Đầu tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp áp thêm 25% thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, cảnh báo rằng New Delhi tiếp sức cho những hoạt động quân sự của Nga. Ngày 27/8, mức thuế bổ sung thứ hai chính thức có hiệu lực, nâng tổng thuế lên 50%. Những biện pháp này được xem là động thái trừng phạt nhằm hạn chế sự phụ thuộc của Ấn Độ vào dầu Nga.

Tuy nhiên, giới chức New Delhi tỏ ra không nhượng bộ. Ngày 21/8, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar khẳng định hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD trong vòng 5 năm tới, tăng khoảng 50% so với hiện nay. Ông nhấn mạnh quan hệ hợp tác với Nga mang tính chiến lược và là trụ cột quan trọng đối với an ninh năng lượng cũng như phát triển kinh tế của Ấn Độ.

Với lập trường này, nhiều chuyên gia cho rằng, bất chấp sức ép thuế quan từ Mỹ, Ấn Độ khó có thể cắt giảm mạnh nhập khẩu dầu từ Nga trong ngắn hạn. Nguồn cung giá rẻ từ Moscow không chỉ giúp ổn định thị trường năng lượng trong nước mà còn giảm gánh nặng chi phí cho nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh.