Vừa bán xe điện đầu tiên ở Việt Nam, sếp hãng xe 120 năm tuổi: Startup còn lâu mới đuổi kịp chúng tôi

Nhiều dự đoán cho rằng Ford sẽ cho ra mắt phiên bản thuần điện của mẫu bán tải cỡ trung Ranger. Ảnh dựng đồ họa: MotorTrend

Ford đang hướng đến một bước ngoặt lớn trong ngành xe điện, với tham vọng tái hiện lại tác động lịch sử của Model T.

Hãng xe thành lập năm 1903 không chỉ công bố mẫu bán tải điện giá 30.000 USD dự kiến ra mắt năm 2027, mà quan trọng hơn là giới thiệu một nền tảng xe điện hoàn toàn mới cùng quy trình sản xuất cũng rất mới nhằm giảm chi phí và tăng hiệu quả.

Thay vì sản xuất trên dây chuyền đơn tuyến truyền thống, Ford áp dụng mô hình "production tree" gồm ba dây chuyền song song để lắp ráp phần đầu, phần đuôi và hệ thống pin, sau đó hợp nhất lại thành xe hoàn chỉnh. Cách tiếp cận này, theo Ford, giúp rút ngắn đáng kể thời gian sản xuất và tối ưu hóa chi phí.

Doug Field cho rằng các hãng xe startup sẽ khó lòng theo được Ford trong nền tảng xe điện mới.

Doug Field, Giám đốc EV, Kỹ thuật số và Thiết kế của Ford, nhấn mạnh sự khác biệt: "Tôi không nghĩ nhiều hãng xe truyền thống có thể thực hiện được một dự án như thế này. Và tôi cũng không tin các công ty khởi nghiệp xe điện mới có thể bắt kịp các kỹ sư và đội ngũ sản xuất của Ford trong việc biến điều này thành hiện thực".

Đội ngũ kỹ sư đứng sau nền tảng Ford Universal Electric Vehicle Platform (FUEVP), dẫn dắt bởi Alan Clarke – cựu kỹ sư Tesla – đã áp dụng những cải tiến táo bạo.

Trong số những điều mới mẻ trong phương thức sản xuất mới có công nghệ "unicasting", tức sử dụng các khối nhôm đúc liền để thay thế nhiều tấm kim loại hàn, giúp giảm ba phần tư số linh kiện, hai phần ba mối hàn và một nửa số bu-lông so với xe bán tải truyền thống.

Ngoài ra, Ford còn loại bỏ gần 1,6 km dây điện, góp phần giảm trọng lượng và thời gian lắp ráp.

Ảnh dựng đồ họa mẫu xe ý tưởng bán tải cỡ trung thuần điện.

Field khẳng định thêm: "Model T không trở nên phổ biến vì nó là một phiên bản tiết kiệm của các mẫu xe khác, mà vì những bộ óc xuất sắc đã tìm ra cách tiếp cận hoàn toàn mới cho những vấn đề cũ. Đó chính xác là điều chúng tôi hướng tới khi tạo ra Nền tảng Xe điện Toàn cầu của Ford [FUEVP]."

Với tầm nhìn này, Ford kỳ vọng mẫu bán tải điện mới không chỉ nhanh ngang Mustang Ecoboost, rộng rãi như Toyota RAV4 mà còn có chi phí sở hữu thấp hơn cả một chiếc Tesla Model Y đã qua sử dụng ba năm. Đây có thể sẽ là "Model T mới" trong kỷ nguyên xe điện, đưa phương tiện xanh trở nên phổ biến hơn và củng cố vị thế cạnh tranh của Ford trên thị trường toàn cầu.

Ảnh dựng đồ họa khác về mẫu Ford Ranger EV. Nguồn: TopElectricSUV

Tại Việt Nam, Ford vừa giới thiệu mẫu Mustang Mach-E - một mẫu xe thể thao thuần điện, đồng thời là mẫu xe điện đầu tiên của hãng được bán ra tại nước ta. Một điều đáng nhắc tới là Ford cũng đã triển khai lắp đặt nhiều trụ sạc phục vụ xe, cho thấy quyết tâm giành thị phần tại thị trường xe điện.

Hiện chưa có thông tin về việc liệu Ford có đưa về Việt Nam các mẫu xe khác hay không, đặc biệt là mẫu xe bán tải điện cỡ trung nhắc tới trong bài.